Argenx, de beste van de klas

De koerswinst van 25 procent is niet de hoofdreden waarom Argenx opnieuw in deze lijst staat, wel dat het bedrijf in een vingerknip 1 miljard dollar kapitaal ophaalde en zijn eerste medicijn op de Amerikaanse markt mag lanceren.

Beleggers beginnen 2021 met het vooruitzicht dat Argenx in de loop van het jaar zijn eerste medicijn - efgartigimod - op de Amerikaanse markt mag beginnen verkopen.

Maar het eerste nieuwtje van het jaar komt uit China (1). Argenx sluit een deal met Zai Labs dat de verdere ontwikkeling en verkoop van 'efga' in China voor zijn rekening zal nemen. Argenx krijgt in ruil een eerste schijf van 75 miljoen dollar uitbetaald in de vorm van aandelen. De keuze voor een partner is logisch. ‘Argenx heeft al de handen vol. Dit is een interessante manier om maximale waarde uit het medicijn te halen’, zegt KBC Securities.

Een dag later komt Argenx opnieuw met nieuws. Het dossier voor de goedkeuring van efga is ingediend bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA, luidt het. ‘We beginnen een nieuw hoofdstuk te schrijven en zijn daar excited over’, reageert topman Tim Van Hauwermeiren.

Vier op vier

Terwijl efga in eerste instantie dient om de zeldzame spierziekte myasthenia gravis te behandelen, werkt Argenx met efga ook op andere pistes. Een kleine studie bij patiënten met de zenuwziekte CIDP levert goede resultaten op (2), en Argenx geeft een ‘go’ voor een uitgebreide studie. Daarmee heeft het nu al vier ijzers in het vuur liggen. ‘We hebben al vier sporen verkend, met succes. Dat is vier op vier.’

Het voelt wat raar. Bij de opstart destijds zijn we negen maanden op toer gegaan om een paar miljoen te verzamelen. Nu doen we 1 miljard in een paar uur tijd. Tim Van Hauwermeiren CEO Argenx

CEO Van Hauwermeiren grijpt het stijgende vertrouwen bij investeerders meteen aan voor een nieuwe kapitaalronde. Argenx mikt op 750 miljoen dollar, geruggensteund door het Schotse Baillie Gifford - een vroege believer van onder meer Argenx en Tesla. Dat wil 415 miljoen dollar op tafel leggen. De ronde sluit af op 1 miljard dollar. Een record voor Argenx en de Belgische biotechindustrie. De cashbuffer - om het onderzoek te financieren en de lancering in de VS voor te bereiden - stijgt tot ruim 3 miljard dollar.

‘Het voelt wat raar. Bij de opstart destijds zijn we negen maanden op toer gegaan om een paar miljoen te verzamelen. Nu doen we 1 miljard in een paar uur tijd’, aldus Van Hauwermeiren. ‘Het verhaal dat we willen schrijven, vraagt grote investeringen. We zijn ambitieus en de getallen worden groter.’

Tegenvallers

Argenx legt een vlekkeloos parcours af en de beurskoers bereikt midden februari een all time high. Maar begin maart volgt een tegenvaller (3). De FDA gunt Argenx geen spoedprocedure om het dossier van efga af te handelen. Dat betekent dat het oordeel pas midden december bekend wordt, in plaats van halfweg 2021 waar iedereen op had gehoopt. Ook het vertrek van financieel directeur Eric Castaldi valt niet in goede aarde. Bovendien haakt Johnson & Johnson af voor het gezamenlijke onderzoek naar een medicijn tegen leukemie, waardoor Argenx op zoek moet naar een nieuwe partner (4).

Schermvullende weergave

Uiteindelijk verliest Argenx in amper drie maanden zo'n 4,5 miljard euro beurswaarde, maar dan duiken bodemvissers op, die later de steun krijgen van meerdere beurshuizen. ‘Onze reden om het aandeel te kopen is eenvoudig. Efgartigimod is niet alleen first in class, maar ook best in class’, luidt het bij Jefferies (5). ‘Dit medicijn kan een piekomzet van 5,7 miljard dollar halen.’

Dit is een historisch moment. Tim Van Hauwermeiren CEO Argenx

Een rondje peptalk van Van Hauwermeiren levert ook lofzangen op bij het Amerikaanse Guggenheim en Wells Fargo. ‘Er is concurrentie, maar die loopt achter’, klinkt het. En op de VFB Happening maakt de topman ook particulieren warm. ‘We geloven dat efga een van de grootste medicijnen in de geschiedenis van onze industrie kan worden. We staan klaar om de verkoop te starten.’

Op 17 december krijgt Argenx het verlossende telefoontje van de FDA (6). ‘Dit is een historisch moment’, zegt Van Hauwermeiren. ‘Het resultaat van hard labeur, innovatie en samenwerking in het voorbije decennium.’ Argenx herdoopt het medicijn tot Vyvgart en plakt er een prijs van zowat 225.000 dollar per patiënt per jaar op. De beurswaarde rukt op richting 16 miljard euro, waardoor de kloof op UCB kleiner en kleiner wordt.

