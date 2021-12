Brederode: de private danser met een boostershot TINA...

Een portefeuille die in negen maanden 28 procent rendeert en ook de kleine belegger toegang verschaft tot de boomende private-equitywereld. Logisch dat die belegger een premie in plaats van een korting op die portefeuille plakt.

'Ik ken geen enkel goed gerund bedrijf dat om de drie maanden iets belangrijks te zeggen heeft', bromde Pierre van der Mersch in 2004 over het tapijtbombardement van (k)wartaalresultaten. De teugels van Brederode , dat hij in de jaren 80 uit het puin van de beursgenoteerde koloniale geschiedenis opbouwde, heeft Pierre intussen aan zijn zoon Axel doorgegeven.

Van der Mersch Jr. zweert bij de 'less is more'-aanpak van zijn vader. Terwijl het ooit notoir discrete Sofina, de spilholding van de familie Boël, sinds 2018 met nieuwsbrieven een turbo op de beurskoers heeft gezet, communiceert Brederode nog steeds mondjesmaat. Via een webstek die in vintage nineties look het Berkshire Hathaway van de topbelegger Warren Buffett naar de kroon steekt - op een wat enthousiaster logo na.

Het geringe aantal becijferde 'highlights' op de bijbehorende grafiek is dus niet te wijten aan luiheid van de auteur. Door die zuinige communicatie start Brederode dieselend het jaar (1), in lijn met een tijdelijk afgekoeld beursklimaat.

Tot aan de publicatie van de sterke jaarcijfers over 2020 halverwege maart (2). Cijfers die aangeven dat de publieke aandelenmarkt geen goede barometer (meer) is voor Brederode. De publieke portefeuille surplacete over 2020 grosso modo op 1,15 miljard euro, omdat de sterkhouders (vooral Sofina en Samsung) daar geneutraliseerd werden door flops als Royal Dutch Shell, Intel en Alibaba.

Contrasteer dat met de private portefeuille, die via fondsen van private-equityspelers als Adrian, Bain, Apollo en EQT een rendement van 15 procent voorlegde en tot 1,55 miljard euro aandikte. Bijna 60 procent van de portefeuille dus. Dat is belangrijk: voor de waardering van een holding geldt de ijzeren wet 'hoe privater hoe beter', want dat is het deel dat de belegger zelf niet op de beurs kan kopiëren. Iedereen met een app kan in Intel beleggen, niet iedereen raakt voorbij het switchboard van het Bain-hoofdkantoor in Boston.

Na de cijfers voltrekt het klassieke scenario zich. De koers veert op en dan vergeten beleggers de holding weer. Maar op 15 maart (3) gebeurt geruisloos iets uitzonderlijk. Zonder tromgeroffel piept de beurskoers boven de jongste gepubliceerde nettoactiefwaarde (91,19 euro per 31 december). Zo noteert de speeltuin van de familie van der Mersch voor het eerst in jaren tegen een premie in plaats van tegen een korting.

Het waarom is duidelijk bij de korte update in mei (4). De nettoactiefwaarde is een serieuze moving target en blijkt over het eerste kwartaal tot dik 97 euro per aandeel aangedikt. Om bij de halfjaarcijfers (5) en de herfstupdate (6) door te stomen naar respectievelijk 111 en 116 euro.

Brederode dankt dat aan de boomende private-equitymarkt. Nu centraal bankiers voor duizenden miljarden obligaties tot een nulrentende oceaan herleid hebben, versluizen grote beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars in hun zoektocht naar rendement kruiwagens vol geld naar private-equityfondsen. Of hoe de heks TINY - There Is No Yield - iedereen een fan van de private danser TINA - There Is No Alternative - maakt.

Het resultaat: over de eerste negen maanden legt Brederode een rendement van 28 procent voor, aangevuurd door de private portefeuille die met 2,23 miljard een plus van 44 procent boekt.

Met zulke sprekende cijfers heb je inderdaad geen stortvloed van persberichten nodig.

