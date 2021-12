Fonkelende autoruiten en heftruckonderdelen als hefboom

Vervanging van een voorruit bij Carglass, het merk waaronder Belron bij ons bekend is. Een verschuiving in het aandeelhouderschap van Belron bracht ongekende waarde naar boven.

Met een koerssprong van 149 procent is D’Ieteren een van de meest markante herontdekkingen op het Brusselse koersenbord. Verborgen waarde in autoruitendochter Belron en de instap in TVH Parts deden wonderen.

De Brusselse holding begint het jaar kalmpjes met een rustig kabbelende beurskoers. Daar komt begin maart (1) verandering in na de publicatie van de jaarresultaten. Dankzij stevige besparingen tijdens het (eerste) coronajaar 2020 en het kroonjuweel Belron komt de aangepaste winst voor belastingen – de favoriete maatstaf van het bedrijf - 11 procent hoger uit dan het jaar voordien. Het dividend gaat stevig omhoog, van 1 naar 1,35 euro bruto per aandeel.

De vraag blijft wat D’Ieteren met zijn berg cash van 1,45 miljard euro gaat doen. Een paar weken later stijgt dat bedrag tot meer dan 2 miljard wanneer Belron voor bijna 1,6 miljard euro aan nieuwe schulden aangaat en daarvan het grootste deel uitkeert aan zijn aandeelhouders. Intussen wordt het ene beurshuis na het andere positiever over D’Ieteren, wat zich vertaalt in hogere koersdoelen en soms ook een favorietenstatus.

Eind mei (2) verrast D’Ieteren met een verhoging van de winstprognose die stoelt op betere vooruitzichten voor zowel Belron als D’Ieteren Automotive. In plaats van een winstgroei van ‘ten minste 25 procent’ rekent de groep nu op ‘ten minste 45 procent’. Beleggers en analisten zijn bijzonder enthousiast. Intussen zijn er ook berichten dat CD&R, dat 40 procent van Belron in handen heeft, een kwart daarvan zou willen verkopen. De hamvraag is daarbij tegen welke waardering dat zal gebeuren.

Een antwoord daarop krijgen we op 12 juli (3) wanneer D’Ieteren bekend maakt dat de Amerikaanse investeerder Hellman & Friedman, fondsenreus BlackRock en het Singaporese GIC maximaal 13 procent van Belron verwerven. De autoruitenhersteller wordt daarbij gewaardeerd op 21 miljard euro, veel meer dan analisten hadden verwacht.

Drie dagen daarvoor doet D’Ieteren zijn grootste overname in jaren: voor 1,17 miljard euro verwerft het een belang van 40 procent in TVH Parts, een Waregems familiebedrijf dat een wereldleider is in onderdelen voor heftrucks en (land)bouwmachines. D’Ieteren koopt het belang van de familie Vanhalst die uitstapt en heeft zo eindelijk zijn miljardenprooi beet.

Het is echter vooral de monsterwaardering van Belron die het aandeel een stroomstoot geeft. De deal met de financiële reuzen zet de korting waartegen D’Ieteren noteert in de kijker en met 22 procent winst kent het aandeel op 13 juli zijn beste beursdag in 30 jaar. De rest van de zomer blijft de koers rond het nieuwe niveau cirkelen.

De halfjaarresultaten (4) bevestigen de goede gang van zaken maar brengen niet veel nieuws. Topman Francis Deprez zegt wel dat D’Ieteren op het overnamepad blijft: hij wil de holding uitbouwen tot een handvol activiteiten en dat is dus meer dan de huidige vier. September is een moeilijke maand op de beurzen en daar lijdt ook D’Ieteren onder. (? Sociale onrust garages)

De goede gang van zaken zet Belron er midden oktober (5) toe aan een tussentijds dividend uit te keren. Wat nog eens 150 miljoen euro in het laatje brengt voor D’Ieteren. Terwijl de Europese beurzen herstellen, hervat het aandeel zijn klim. De opname in de Stoxx Europe 600 geeft D’Ieteren extra schwung.

Medio december blijkt CD&R uiteindelijk 16,8 procent van Belron heeft verkocht aan H&F, GIC en BlackRock. CD&R behoudt 20,3 procent terwijl D’Ieteren 50,01 procent van de autoruitenhersteller controleert. Een gouden participatie die voor een gouden beursjaar zorgde.