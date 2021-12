Orange Belgium: de Picasso blijft hangen en niemand komt kijken

Blij als een rotverwend kind. Zo onthaalden beleggers het nieuws dat dankzij hun verzet Orange Belgium op de beurs blijft noteren.

Het gebeurt midden januari vrijwel geruisloos, op een alerte analist van de beleggersbrief De Belegger na. De telecomoperator Orange Belgium piept duidelijk boven de 22 euro per aandeel die de Franse moeder Orange eind 2020 aangaf veil te hebben om de Belgische dochter van de beurs te halen.

De belegger speculeert dat Orange best wel wat guller uit de hoek kan en mag komen. Maar Parijs is een paar dagen later bij de officiële aanmelding van het bod bij beurswaakhond FSMA formeel: 22 euro en geen centiem meer.

Orange Belgium stelt begin februari zijn jaarcijfers voor (2). Die zijn degelijk, maar worden volledig overstemd door de oorverdovende stilte van de raad van bestuur. Twee maanden na de aankondiging van het bod is het daar nog altijd wachten op een opinie over die voorgestelde transactie.

In april lanceert Orange effectief het bod (3). En inderdaad: 22 euro en geen cent meer, ondanks de morrende minderheidsaandeelhouders. Die snappen niet hoe het mogelijk is dat Parijs de portefeuille zendmasten van Orange Belgium - voor beleggers op zoek naar voorspelbaar rendement het nieuwe goud - op nul waardeert.

Vooral het Britse fonds Polygon is woest. 'Als jij je huis mét Picasso in aan je buur verkoopt, zou jij dan akkoord zijn om die Picasso op nul te zetten simpelweg omdat je buur zegt die nooit te zullen verkopen?' Van het verslag dat de onafhankelijk expert in opdracht van de raad van bestuur van Orange Belgium maakte, maken de analisten brandhout.

Begin mei valt het logische verdict. Parijs charmeert met het bod nauwelijks minderheidsaandeelhouders. Dus blijft Orange Belgium op de beurs (4). De belegger uit zijn blijdschap voor die zege door het aandeel gretig te verkopen, een vaststelling waar een sterk halfjaarrapport eind juli (5) niets aan kan veranderen. Een ronkend koopadvies van het beurshuis HSBC in oktober - met een koersdoel op de woeste hoogten van 23 euro - ook niet (6).

De coup de théâtre volgt in november: Orange Belgium kaapt voor de neus van rivaal Telenet de Waalse kabelaar VOO weg en krijgt eindelijk een 'vast' netwerk in handen (7).

De ironie zal de minderheidsaandeelhouders niet ontgaan zijn. Orange Belgium is bereid om voor het de jongste jaren niet bepaald strak gemanagede VOO bijna 10 keer de jaarlijkse bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) neer te tellen, terwijl de Franse moeder Orange Belgium dit voorjaar op nauwelijks 5 keer de ebitda waardeerde.

Met zo'n fors verschil in prijskaartje tussen overnemer en doelwit mag het niet verbazen dat de belegger niet euforisch reageert. Meer nog: de analisten waarschuwen voor de winnaarsvloek. Het wordt niet evident de status van prijzenbreker op de Belgische markt te behouden en tegelijk voldoende cashflow over te houden om in de dringende upgrade van het VOO-netwerk te investeren. Maar bon: als het echt nodig is, kan Orange Belgium nog altijd zijn 'Picasso', het zendmastenpark, te gelde maken.