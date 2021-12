Petje af voor Resilux

Met geheven hoofd neemt de wereldmarktleider in petvoorvormen afscheid van de beurs. Van bloembakkenproducent naar recyclagekampioen: de metamorfose is compleet.

Een passend eerbetoon laat niet lang op zich wachten. Op 4 maart (1) laat Resilux weten dat het 2020 kon afsluiten met een recordwinst. De verkoopvolumes waren nochtans niet verbluffend. De lagere verkoop van voorvormen voor frisdranken - doordat mensen minder onderweg waren met de trein of het vliegtuig en dus minder kleine flesjes kochten - werd in het coronajaar 2020 gecompenseerd door de petverpakkingen voor handgels en detergenten.

De brutobedrijfswinst verblufte wel met een stijging van 17 procent naar 51,1 miljoen euro. Dat winstrecord is grotendeels te danken aan de investeringsgolf van twee jaar geleden. Het bedrijf investeerde toen in drie nieuwe fabrieken. Eentje in Roemenië, een in Spanje om petflessen te blazen voor shampoos en detergent, en een in Zwitserland, waar het bedrijf van oude petflessen nieuwe maakt.