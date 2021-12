Aandelen van het jaar: Body positivity straalt af op beurskoers Van de Velde

Een sterk verbeterde cashflow en een centrale rol in de trend rond ‘body positivity’ maakten van Van de Velde een stille maar krachtige beurswinnaar in 2021.

Wanneer de familie Sioen in januari een bod op haar bedrijf lanceert, is de vergelijking met Van de Velde niet veraf (1). Beide familiale textielbedrijven maakten eind jaren 90 de sprong naar de beurs en beukten de poort open voor tal van kleinere nichebedrijven in familiehanden. Terwijl Sioen de beurs na jaren van onvrede over de waardering de rug toekeerde, brak voor Van de Velde net een heropleving aan. De lingerieproducent was met een jaarwinst van 45 procent even heet als Sofina, Shurgard en Lotus.

De wereld is in crisis, niet ons bedrijf. Marleen Vaesen CEO Van de Velde

De jaarcijfers op 25 februari (2) tonen hoe zwaar de coronapandemie heeft ingehakt op de lingerieverkoop: langdurige winkelsluitingen kostten Schellebelle een omzetdaling van 18,5 procent. In de VS waren de klappen het grootst en viel de retailverkoop met 57 procent terug. ‘De wereld is in crisis, niet ons bedrijf’, nuanceerde topvrouw Marleen Vaesen de situatie.

De CEO houdt de familietraditie in ere: ondanks de coronakommer vergeet het bedrijf de aandeelhouders niet. Van de Velde keert opnieuw 1 euro brutodividend uit, goed voor een couponrendement van 11 procent. Daarbovenop zet het zijn inkoopprogramma van eigen aandelen voort. Met 50 miljoen euro cash is daar genoeg ruimte voor.

Intima-award

Op 11 maart wint Van de Velde de Intima-merkenaward, uitgereikt door een Europees netwerk van onafhankelijke lingerieboetieks (3). Met eigenzinnige campagnes met ‘echte’ vrouwenlichamen bespeelt het bedrijf een slimme commerciële snaar. Het merk PrimaDonna voor grotere cupmaten plaatst zich pal in de maatschappelijke 'body positivity'-trend. Radio- en tv-figuur Siska Schoeters leent als Prima Donna-ambassadrice opnieuw haar gezicht aan een campagne die op sociale media veel lof oogst. Van de Velde bevestigt zijn rol als een soort anti-Victoria Secret. Het zet zich via een hernieuwde ‘merkenactivatie’ in de markt als een huis dat prat gaat op pasvormen, couture en inclusiviteit voor alle figuren. Die mayonaise pakt.

Dat bewijzen de verleidelijke halfjaarcijfers die een vinnige remonte van de koers inluiden (4). De omzet stijgt met 16,5 procent naar 82,9 miljoen euro en nadert opnieuw het prepandemiepeil. De bedrijfskasstroom (ebitda) dikt 31 procent aan tot 29,1 miljoen. De brutomarge stijgt met 4 procentpunten naar 30,1 procent. Analisten verwelkomen het nieuws dat het Amerikaanse retailnetwerk tot nog amper drie winkels krimpt. De inspanningen voor de onlineverkoop werpen vruchten af. Een kwartaalupdate in september bevestigt dat groeimomentum (5).

Inflatie

Maar is de pas heroverde winstmotor wel veilig? Als na de zomer de inflatie versnelt, kijkt ook Schellebelle toe. Met 1.400 medewerkers is Van de Velde een echt 'maakbedrijf' met een grote kwetsbaarheid voor loonstijgingen. De automatische indexering werd door voormalig CEO Ignace Van Doorselaere meermaals aan de kaak gesteld.

Een verdere inzet op efficiëntiewinst in het productieproces moet een beschermlaag bieden. In november wordt Van de Velde getipt als favoriet voor 2022 op Finance Avenue, de geldbeurs van De Tijd. Analist Gert De Mesure toont zich enthousiast over de turnaround. 'Vaesen draaide na haar aanstelling mee in een winkel en let sterk op de kosten. We spreken over een vrije kasstroom van meer dan 6 procent na zes maanden.'

Ook Vaesen zelf gelooft erin. Eind november (6) koopt de topvrouw voor 100.000 euro aandelen bij tegen 31,30 euro per stuk.

