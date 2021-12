Het drama van Galapagos, deel twee

Onno van de Stolpe op een happening van de VFB in 2019, toen hij voor de beleggers nog een 'held' was.

Het biotechbedrijf Galapagos incasseerde - na het rotjaar 2020 - nog eens een klap. De beurswaarde is nu 2 miljard euro kleiner dan de bankrekening. Zo'n motie van wantrouwen kan tellen.

Kerstavond 2020. Onno van de Stolpe, toen nog CEO van het biotechbedrijf Galapagos , kondigt aan voor 10 miljoen euro aandelen te schenken aan African Parks, een vzw die in Afrika een 20-tal natuurparken beheert.

De vzw neemt een eerste schijf van 2 miljoen euro in dank aan: 21.150 aandelen voor 94,50 euro per stuk. ‘Ze doen ermee wat ze willen, maar ik heb toch geadviseerd om niet meteen te verkopen en te cashen', zegt van de Stolpe.

De CEO is er op dat moment rotsvast van overtuigd dat het bedrijf zal heropleven na het rotjaar 2020, waarin de Amerikaanse droom van het reumamedicijn Jyseleca aan diggelen werd geslagen. Maar in plaats van een heropleving, komt er nog meer drama. Waardoor African Parks en andere investeerders de waarde van hun aandelen zagen halveren.

De ellende begint al vroeg op het jaar. Galapagos en zijn Amerikaanse partner Gilead trekken de stekker uit het onderzoek naar ziritaxestat voor de behandeling van een longziekte. (1) Maar tijdens een studie waren doden gevallen. ‘Dan weet je hoe laat het is. Boeken toe’, aldus van de Stolpe. ‘Dit een enorme klap.’

Beleggers vragen zich af of we wel in staat zijn innovatieve medicijnen te ontwikkelen. Dat vind ik niet helemaal fair. Onno van de Stolpe Ex-CEO Galapagos

Ziri zat al in de laatste studiefase en moest het volgende medicijn van Galapagos worden. Niet dus. Van de beurswaarde van 16 miljard euro op de piek in 2019 blijft nog amper een derde over. De beurswaarde is zelfs minder dan de cash op de bankrekening. Een duidelijke motie van wantrouwen.

Begin mei neemt het management forse maatregelen als antwoord op de tegenslagen. (2) Galapagos zet enkele onderzoeksprojecten stop en snijdt 100 van de 1.300 jobs weg. Dat moet een besparing van 150 miljoen euro opleveren. En met 5 miljard euro cash op de bankrekening - het resultaat van een megadeal met Gilead in betere tijden - gaat het bedrijf speuren naar deals om de productpijplijn uit te bouwen, om het gat van ‘ziri’ te vullen.

Beleggers zaten in Galapagos voor het onderzoeksplatform, niet voor het overnametalent. Beurshuis Stifel

De strategische ommezwaai kan op de beurs op niet veel enthousiasme rekenen. ‘Beleggers zaten in Galapagos voor het onderzoeksplatform, niet voor het overnametalent’, stelt het Amerikaanse beurshuis Stifel droog.

Als later blijkt dat de eerste resultaten van het Toledo-onderzoek - het programma voor een nieuwe generatie ontstekingsmedicijnen - niet helemaal overtuigend zijn, gooien nog meer beleggers de handdoek in de ring. (3) Het middel met de codenaam GLPG3970 blijkt wel een positief effect te hebben bij psoriasispatiënten, maar weinig of niet bij patiënten met reuma of chronische darmontsteking.

De reactie van analisten gaat van ‘suboptimaal’ en ‘weinig inspirerend’ tot ‘geen blauwe lucht, maar net genoeg’. Van de Stolpe reageert: ‘Dit had mooier gekund. Onze molecule is niet krachtig genoeg, maar we hebben goede hoop dat we met een verbeterde versie kunnen komen die wel overal haar werk doet.’

Analisten van Deutsche Bank en Barclays schrappen hun koopadvies. Zo verdwijnen de laatste twee believers in het aandeel.

Ik zal geen manager van het jaar meer worden, denk ik, en mijn afscheid moet niet met vuurwerk zijn. Onno van de Stolpe CEO Galapagos

Niet veel later volgt een tabula rasa aan de top van het bedrijf. De chief scientific officer vertrekt, en ook van de Stolpe, die het bedrijf 23 jaar geleden oprichtte, zet een stap opzij. (4) ‘Ik ben nu 61. We hebben veel tegenslagen gehad. Misschien is de veerkracht op. We moeten nu het vertrouwen van investeerders terugwinnen. Ik denk dat dat beter kan met een nieuwe leiding en een frisse start, in plaats van de oude CEO nog eens zijn kunstjes te laten doen.'

Beleggers gaan daar duidelijk mee akkoord. Het aandeel schiet 7 procent hoger. ‘Voor mijn ego zou de koers beter zijn gehalveerd’, lacht van de Stolpe. ‘Maar vergeet niet dat we nog mooie onderzoeken hebben. En de nieuwe CEO heeft 5 miljard euro cash ter beschikking om Galapagos opnieuw te laten schitteren.'

De opmars is van korte duur. Analisten blijven hameren op het ‘herinvesteringsrisico’, het risico dat Galapagos met de cash dure en verkeerde overnames doet. Daarbovenop laat Gilead weten dat het voor Jyseleca in de VS helemaal afhaakt, ook voor de behandeling van chronische darmziektes.