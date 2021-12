KBC: een Czech-Up, precies wat de dokter voorschreef

De bank-verzekeraar KBC bood de aandeelhouders in 2021 30 procent rendement en laat zo de Bel20 én de sector ruim achter zich. Met dank aan de Praagse rente.

KBC begint 2021 dieselend (1). CEO Johan Thijs moet het niet persoonlijk nemen, maar de hele Europese banksector - in het najaar van 2020 tot het laagste peil in 30 jaar weggegleden - blijft bij beleggers in de ramsj liggen. Redenen genoeg: het schier eeuwigdurend nulrentebeleid van de Europese Centrale Bank zet het kernmetier - kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren - onder druk. En als elders groeimotortjes opduiken, is het opboksen tegen nieuwe digitale spelers die geen dure 'bakstenen' erfenis met zich meeslepen.

Schermvullende weergave

Thijs beantwoordt de laatstgenoemde uitdaging door bij de behoorlijke jaarcijfers over 2020 (2) aan te kondigen fors meer te investeren in de digitalisering van de bank. Zoals de ECB het voorschrijft, beperkt KBC zich tot een minimumdividend (0,44 euro bruto) over het boekjaar 2020, met de belofte dat er in het najaar een 'opgespaard' dividend van 2 euro bruto komt als Frankfurt de handrem op uitkeringen afzet.

De belegger reageert zoals wel vaker bij Thijs - die van 'underpromise, overdeliver' zowat zijn motto heeft gemaakt - initieel lauw, maar dat verandert rond Pasen. Dan kondigt de bank- en verzekeringsgroep verrassend een exit uit Ierland aan (3). Tot tevredenheid van beleggers: minder kapitaal dat 'vast' zit in Ierland betekent meer surpluskapitaal voor de groep en dan begint de belegger al snel te dromen van extra uitkeringen.

In mei beginnen beleggers bovendien een Praagse lente in de koers te verrekenen (4). Terwijl de ECB maar blijft zeggen dat de inflatieopstoot 'tijdelijk' is, is dat bij de Česká národní banka een heel ander verhaal. De Tsjechische centraal bankiers maken er geen geheim van te popelen om de rente te verhogen om zo de inflatie in de snel opverende economie met een extreem krappe arbeidsmarkt in toom te houden.

Goed nieuws voor KBC: die kan met dank aan de Tsjechische tweede thuismarkt zijn surplusliquiditeiten in euro omzetten in kronen en bij de CNB deponeren. Op 23 juni is het zover: de CNB verhoogt als eerste Europese centrale bank de rente en de Praagse vluchtheuvel voor de Europese nul is in ere hersteld.

Met goed nieuws in putje zomer: dan brengt Frankfurt het verlossende woord dat vanaf het najaar de handrem op uitkeringen losser mag (5). Thijs bevestigt even later bij de halfjaarcijfers (6) dat beleggers in november een stevige 3 euro bruto per aandeel ontvangen: naast de opgespaarde 2 euro komt er ook een voorschot van 1 euro over 2021. Hij verhoogt ook de prognose voor 2021 licht, mede dankzij de Tsjechische vrienden. 'Elke Tsjechische renteverhoging van 25 basispunten levert 30 miljoen euro op op jaarbasis', rekent de CEO voor.

In september gaat de koers crescendo. Het beurshuis Kepler Cheuvreux komt met een ronkend koopadvies en rekent extra Tsjechische renteverhogingen in de prognoses mee (7). De CNB verrast begin november met de meest forse renteverhoging in een kwarteeuw: plus 125 basispunten tot 2,75 procent (8). Met Thijs' sommetje is de rekening snel gemaakt.

Daarna is de rek er even uit. Een milde waarschuwing voor kosteninflatie doet de belegger een pauze inlassen. Idem voor een stevige Bulgaarse deal van 1 miljard (9). Hoe meer kapitaal KBC voor deals aan het werk zet, hoe minder - op korte termijn - naar de aandeelhouders vloeit.

De redactie koos de markantste aandelen van het jaar. Morgen: UCB