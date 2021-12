VGP: grootgrondbezitter met zesde zintuig voor locaties

De koers van VGP verdubbelde bijna dankzij een verdere vraagexplosie naar logistiek vastgoed. De goed gevulde landbank vol strategisch gelegen gronden is een gouden troef die de ontwikkelaar onderscheidt van de concurrenten.

'Sine Labore Nihil' is de wapenspreuk van de familie Van Geet. En of de oudste zoon Jan die mooie leus - zonder arbeid is men niets - in de praktijk omzet. VGP moet sinds de beursgang in 2007 het grootste werkpaard op de beurs van Brussel zijn. Het groeipad is onnavolgbaar en werd in 2021 nog kracht bijgezet. VGP begon het beursjaar met een beurswaarde van 2,6 miljard euro en eindigt het jaar rond 5 miljard euro.

Februari luidt de start in van een nieuw boerenjaar (1). VGP rapporteert een nettowinst van ruim 370 miljoen euro, 80 procent meer dan in het vorig recordjaar 2019. Een belangrijke motor is de slimme alliantie met de Duitse verzekeringsreus Allianz. VGP 'recycleert' geregeld cash door logistieke parken door te verkopen aan de joint venture die voor 50 procent in handen is van Allianz. Dat geld kan VGP terugpompen in zijn gouden troef: zijn landbank.

Die landbank bestaat uit miljoenen vierkante meters almaar schaarser wordende brown- en greenfields waarmee VGP zeer kort op de bal kan spelen en geen seconde van de boomende logistieke markt hoeft te missen. Eyecatchers zijn de aankoop van een scheepswerf in Bilbao (Spanje) en een militair vliegveld nabij Frankfurt.

De aandeelhouder wordt niet vergeten. Het dividend wordt met een kwart verhoogd. In maart wordt de concurrentie op de beurs wat groter. CTP komt naar Amsterdam, net als VGP met een focus op Centraal-Europa. (2)

Begin april geeft VGP een eerste groene obligatie uit die de oorlogskas met 600 miljoen euro spekt (3). Die maand volgt ook een hr-nieuwtje dat tekenend is voor de internationale allure van het bedrijf. Jonny Allen, de vastgoedchef van de Amerikaanse e-commercereus Amazon, wordt lid van het team van Jan Van Geet. Het spotten naar goede locaties in een almaar schaarsere markt blijft de sleutel van het groeiverhaal.

De komst van Allen mondt in mei uit in een nieuwe mijlpaal: voor het eerst heeft VGP's landbank 1 miljoen vierkante meter aan ontwikkelingspotentieel. Een maand later volgt een zeldzame tegenslag. VGP slaagt er niet in een zitje te bemachtigen in de EPRA developed index, een bekende index voor beursgenoteerde vastgoedbedrijven. (4)

Locatiehunters

Dat drukt de ambitie niet. De halfjaarcijfers lezen als een trein (5). In de landbank zit bijna 9 miljoen vierkante meter grond en de cashpositie is met 469 miljoen euro zeer sterk. Er komt meer focus op vergroening waarbij de daken van magazijnen in sneltempo bezaaid worden met zonnepanelen. 'Binnenkort produceren we voldoende zonne-energie om 37.000 huishoudens te bevoorraden', zegt CEO Van Geet. In 2025 wil het bedrijf koolstofneutraal zijn.

De combinatie van lage rentes, een hollende e-commerce en een milieureglementering die de logistieke ketens in Europa opschudt, blijft VGP ook in het najaar aanvuren. Een nieuwe joint venture met Allianz - de vierde al - ziet in november het levenslicht.

Op 24 november heeft VGP amper een uurtje tijd nodig om 300 miljoen euro op te halen bij grote investeerders (6). Het contrast met de beursgang kon niet treffender. In 2007 kon VGP maar 731 investeerders overtuigen en moesten de families Van Geet en Van Malderen zelf het gros van de operatie torsen.

Midden december voegt VGP een twaalfde markt toe aan zijn Europese veroveringskaart: Frankrijk (7). In de week van Kerstmis volgen twee deals in het zuiden van Duitsland, veruit de grootste markt voor VGP en goed voor meer dan 46 procent van de portefeuille.