Bpost: de kleren van de koning van Pruisen

Een 700 miljoen zware overname uit het Amerikaanse King of Prussia die pas ten vroegste in 2020 aan de winst zal bijdragen. En daar beginnen de problemen van Bpost pas.

Het lijkt een eeuw geleden, maar Bpost start het jaar prima. Dankzij een ‘vergetelheid’ in de postwet mag het postbedrijf vanaf maart de prijs van de postzegel 10 procent verhogen (1), een veelvoud van de globale inflatie.

Het beurshuis Morgan Stanley denkt dat CEO Koen Van Gerven zo de daling van het briefvolume in grote mate kan counteren en zet het aandeel op de kooplijst.

Half maart volgt de ontnuchtering. En die situeert zich in King of Prussia. Daar is het hoofdkantoor van Radial, de Amerikaanse e-commercespeler die Van Gerven pas in november voor 700 miljoen euro kocht.

Analisten stelden toen al vragen bij het prijskaartje, 12 keer de brutobedrijfswinst. Bij de voorstelling van de jaarcijfers moet Van Gerven erkennen dat Radial vierkant draait. Radial telt dit jaar voor twaalf in plaats van twee maanden in de boeken mee en zal toch niet méér bijdragen aan de winst dan over 2017.

Bovendien verwacht de CEO een daling van de binnenlandse brievenpost met 7 procent. Belangrijk, want een daling van meer dan 6 procent kun je niet meer met duurdere postzegels en kostenbesparingen wegwerken. Het gevolg: in het allerbeste geval zal de winst dit jaar stabiliseren. Het aandeel incasseert een mokerslag (2).

Een nieuwe dreun komt er begin mei (3). Na het eerste kwartaal is het duidelijk dat als gevolg van een kostenexplosie Bpost over 2018 op een lagere winst afstevent.

En Radial? Don’t ask. De deal van 700 miljoen leverde over het eerst kwartaal ... 1,5 miljoen brutobedrijfswinst aan. ‘We staan op een brandend platform’, zegt Van Gerven (4). Hij eist onder meer een duurdere postzegel voor snelle bezorging en krijgt eind 2018 zijn zin: om al de volgende dag een brief te laten bussen betaal je vanaf 2019 15 procent (!) meer (10).

EN 2019? 19 maart. Die dag mogen getergde Bpost-aandeelhouders al rood omcirkelen in hun agenda. Met de jaarcijfers over 2018 moet CEO Koen Van Gerven bewijzen dat hij in eigen land de kostenexplosie onder controle begint te krijgen en bij Radial de klantenexodus kan stelpen. De vraag lijkt ook niet langer óf het mes in het dividend gaat, maar hoe fors. Een goed ‘omkaderde’ knip kan potentieel voor een opluchtingsrally zorgen, aangezien het voor beleggers nu al duidelijk is dat er onvoldoende winst zal zijn om de huidige royale coupon te dekken.

Het aandeel Bpost zakt onder de intekenprijs van juni 2013 (5). Op de beleggersdag op midzomernacht is de sfeer onderkoeld, omdat Van Gerven waarschuwt dat er vóór 2022 nauwelijks winstgroei in zit (6).

In de zomer zoeken beleggers en analisten houvast bij het royale dividend (7), maar dat is ‘sauter pour mieux reculer’. Over het derde kwartaal ligt de winst ver onder de verwachtingen (8).

Dat Van Gerven de forse winstdaling nuanceert met de boodschap dat er in het derde kwartaal van 2017 een - toen niet vermelde - eenmalige meevaller was, helpt de zaken niet. Analisten stellen vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de rekeningen van Bpost.

Dat betert er niet op als de groep door oplopende personeelkosten waarschuwt dat ook in 2019 de winst fors onder de verwachtingen zal blijven (9). De oplopende kosten zijn een noodzaak om na de stakingen de sociale vrede te herstellen. Het moge duidelijk zijn: naast King of Prussia zijn er ook dichter bij huis kopbrekens genoeg voor Bpost.

