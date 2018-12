Mithra: de Brusselse primus van 2018

Het Luikse farma-aandeel Mithra schoot in 2018, drie jaar na de beursgang, eindelijk uit de startblokken. Met een winst van 134 procent laat Mithra iedereen achter zich.

De beursrit omhoog begint in januari, met 13 winstdagen op een rij. Beleggers anticiperen op cruciale studieresultaten voor de medicijnen Donesta en Estelle. Wie toen kocht, deed een goede zaak, want Mithra nam de beide hindernissen zonder problemen.

Donesta is een medicijn tegen ongemakken zoals opvliegers tijdens de menopauze. Estelle is een nieuwe anticonceptiepil. Beide hebben volgens analisten het potentieel 1 miljard euro omzet te halen. De twee middelen zijn ontwikkeld op basis van E4 of estetrol, een hormoon dat voorkomt bij foetussen en dat Mithra via een complex productieproces zelf kan aanmaken. Omdat het een natuurlijk hormoon is, zou het minder neveneffecten hebben dan bestaande hormoonbehandelingen.

Dat wordt ook duidelijk in maart (1). Uit een tussentijdse studie blijkt dat Estelle een beter veiligheidsprofiel heeft dan Yaz, de blockbusterpil van Bayer. Het risico op bloedklonters, trombose en beroerten ligt veel lager. Dat Estelle ook zwangerschappen verhindert, blijkt pas later in september. Toch slaagt Mithra er al in deals te sluiten met Fuji en Searchlight voor de verkoop van Estelle in Canada en Ja-pan (2). Onderhandelingen met farmapartners in Europa en de VS zijn dan nog volop aan de gang.

De goednieuwsshow houdt aan als Mithra de resultaten van zijn Donesta-studie vrijgeeft (3). Vrouwen in de menopauze blijken tot 80 procent minder last te hebben van opvliegers. ‘De resultaten zijn meer dan sterk genoeg om vlotjes de laatste onderzoeksfase te starten’, zegt een analist van KBC Securities.

Men mag denken dat ik speculatie heb aangewakkerd. De realiteit is dat grote beleggers al maanden aan onze mouw trekken om grote sommen in Mithra te investeren. François Fornieri CEO Mithra

De grote sprong omhoog komt er in mei. Mithra treedt op 17 mei (4) toe tot de Brusselse miljardenclub. De beurswaarde neemt de kaap van 1 miljard euro. Enkele dagen later doet ze er op Pinkstermaandag nog 20 procent bij na een opmerkelijk interview van Mithra-oprichter François Fornieri in L’Echo.

‘Mithra kan het Bayer van de toekomst worden’, zegt hij. ‘Maar als dat sneller kan met anderen, waarom niet? Als iemand 2 miljard op tafel legt om alles verder te ontwikkelen, des te beter.’ Het lijkt een uitgekiend plan om de beurskoers met overnamespeculatie de hoogte in te jagen, om vervolgens - zoals ook gebeurt - vers kapitaal op te halen. De kapitaalronde, tegen 29 euro per aandeel, levert uiteindelijk 77,5 miljoen euro op (5).

‘Men mag denken dat ik speculatie heb aangewakkerd. De realiteit is dat grote beleggers al maanden aan onze mouw trekken om grote sommen in Mithra te investeren. We gaan overal ter wereld over de tongen’, zegt Fornieri in De Tijd, waarbij hij bijzonder ambitieus uit de hoek komt. ‘We willen het nummer één worden in wat we doen. En pak dit maar als titel voor het artikel: Mithra moet de Bel20 in!’

Het wordt de kop van het artikel, maar een Bel20-zitje heeft Mithra nog niet. In de tweede jaarhelft blijkt dat beleggers zich iets te enthousiast op het aandeel hebben gestort. Sinds de piek in mei krijgt het aandeel rake klappen, ondanks enkele positieve aankondigingen.

Zo verstevigt Mithra zijn cashpositie met 20 miljoen euro door de verkoop van een deel van zijn activiteiten aan het Belgische Ceres Pharma, dat nota bene gefinancierd wordt door Mithra-grootaandeelhouder Marc Coucke.

En 2019... In het eerste kwartaal geeft Mithra de resultaten vrij van de Estelle-studie in de VS, vermoedelijk snel gevolgd door de aankondiging van een samenwerkingsakkoord met big pharma voor de verkoop van de anticonceptiepil in de VS. Voorts is het uitkijken naar de start van de laatste studiefase voor Donesta. Mithra heeft alleszins iets goed te maken bij investeerders die bij de laatste kapitaalronde in mei 29 euro per aandeel betaalden, een eind boven de huidige aandelenkoers. Ze kunnen zich optrekken aan de voorspellingen van analisten, die gemiddeld een koersdoel van 35 euro hebben.

Ook de resultaten over de werkzaamheid van Estelle brengen geen zoden aan de dijk (6). ‘Beleggers beschouwen de marktlancering al bijna als een feit’, zegt een analist over het lauwe beursenthousiasme.

Zelfs de ‘belangrijkste deal in de geschiedenis van Mithra’ heeft maar een kort positief effect. Mithra haalt Gedeon Richter binnen (7) als partner om Estelle in Europa aan de man te brengen. Het is misschien niet zo’n klinkende naam als Bayer maar met een beurswaarde van 3,5 miljard euro is het geen kleintje, zeker niet in de wereld van de ‘vrouwengezondheid’. Mithra krijgt meteen 35 miljoen euro op de rekening gestort, los van verdere mijlpaalbetalingen en royalty’s.