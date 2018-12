Umicore: K-pop met een vals slotakkoord

Umicore hield in juni zijn beleggersdag in Seoul. Treffend, want het aandeel was tot 26 juli even waanzinnig populair als de Koreaanse K-pop. De valse noten in het najaar vielen dus extra hard op.

Umicore surfte in 2017 al stevig op zijn positie als marktleider in de kathodematerialen die cruciaal zijn om een snel groeiende vloot elektrische auto’s op de weg te houden. De materialengroep trekt dat enthousiasme naadloos door in 2018, al is het aandeel niet immuun voor de verkoopgolf begin februari (1).

Schermvullende weergave ©Mediafin

Die terugval is snel vergeten bij de publicatie van de jaarcijfers, waaruit blijkt dat de boomende Chinese en Koreaanse batterijfabrieken een enorme turbo op de resultaten zetten. Oorspronkelijk moest de bedrijfswinst tussen 2014 en 2020 verdubbelen tot 500 miljoen euro, maar dat doel wordt al in 2018 gehaald, klinkt het (2). En zelfs dat blijkt te somber: twee maanden later wordt op de aandeelhoudersvergadering de lat verhoogd naar 510 à 550 miljoen euro (4).

Een streepje K-pop voor tijdens het lezen.

CEO Marc Grynberg smeedt het ijzer terwijl het witheet is en kondigt een kapitaalronde aan. In 2,5 uur haalt Umicore letterlijk overnight 900 miljoen op. Geld dat de groep aan het werk zet door nog verder uit te breiden, nu ook in Europa ‘Een kampioen in elektrische auto’s die naast Tesla mag staan’, jubelt een Londense analist.

Antwerpen lijkt even in de running voor de Europese fabriek (3), maar uiteindelijk valt de keuze op Polen (5). In volle ‘elektrische’ euforie trekt Umicore met 70 analisten op een tweedaagse jamboree naar Seoul (6). Grynberg & co. beklemtonen daar dat Umicore het marktleiderschap voor jaren kan betonneren, wat rivalen als BASF of Johnson Matthey ook proberen.

Bij de piek eind juli was het aandeel tegen 50 keer de winst over 2017 perfect geprijsd. Dan valt een schoonheidsvlekje extra op.

Dat heeft duidelijk succes, want na Seoul regent het ronkende rapporten en recordkoersen. Het aandeel piekt eind juli op 53 euro. Dat is dik 50 keer de nettowinst over 2017 en meer dan 30 keer de verwachte winst over 2018. Geprijsd voor perfectie, heet dat dan. Het schoonheidsvlekje in het halfjaarrapport, de afkalvende winstmarge, valt dan extra op (7). Grynberg merkt op dat beleggers de forse toename van de winstmarge in batterijmaterialen tijdens de eerste jaarhelft niet naar het hele boekjaar mogen extrapoleren. Want: Umicore investeert fors en koken kost nu eenmaal geld.

Een brand in de recyclagefabriek lijkt in september een faits divers (8), maar dat is het niet. Samen met de crisis die de autosector treft - en het aandeel in oktober al een tik bezorgde (9) - vormt die brand een van de kopwinden waarmee Umicore moet afrekenen. Het bedrijf - dat in 2017 de kwartaalupdates afschafte - bevestigt schoorvoetend dat de winst aan de onderkant van de aangegeven vork ligt, een non-waarschuwing (10) die initieel pas via enkele analistenrapporten doorsijpelt. Zelfs de populairste K-pop durft al eens een valse noot laten horen.