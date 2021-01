Afgelast Autosalon verhoogt druk op bange dealers...

Als gevolg van de coronapandemie gaat het Autosalon voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet door. Daarom proberen automerken kopers met de beruchte ‘saloncondities’ naar een showroom in de buurt te lokken. Dat zet de Belgische autodealers nog meer onder druk.

‘Vip-evenement’ kleeft in grote letters op de ramen van de Fiat-verdeler Autostad in Haasrode. Kartonnen bordversies van vips als topmodel Gigi Hadid, de acteurs van ‘Friends’, en de overleden Queen-zanger Freddie Mercury moeten de showroom aan de oprit van de E40 een exclusief tintje geven.

De medewerkers van Autostad hebben de voorbije weken 2.000 klanten telefonisch uitgenodigd voor een coronaproof bezoek aan de concessie. ‘We hebben al 25 afspraken vastgelegd’, zegt siteverantwoordelijke Els De Wilder tevreden. ‘Mijn gevoel zit goed. Eind december had ik nooit durven te dromen dat we zo’n start zouden maken.’

De Belgische autosector begint het nieuwe jaar met een bang hart. Door de coronacrisis, waardoor de garages tijdens de eerste lockdown wekenlang dicht bleven, daalde de autoverkoop in ons land vorig jaar met 22 procent. De onzekere economische situatie deed particulieren en bedrijven de aankoop of leasing van een nieuwe auto uitstellen.

Als klap op de vuurpijl werd het jaarlijkse Autosalon, dat vorig jaar meer dan 500.000 bezoekers lokte, afgelast. Dat is een flinke tegenvaller voor automerken, die een derde van hun jaarverkoop in de salonperiode draaien.

-22% De Belgische autoverkoop daalde vorig jaar met 22 procent.

In het straatbeeld, in kranten en op sociale media lijkt het nochtans alsof het Autosalon echt plaatsvindt. Constructeurs adverteren massaal hun ‘saloncondities’ en ‘uitzonderlijke kortingen’. Ze herinneren de Belgen eraan dat januari traditioneel de ideale maand is om een nieuwe auto te bestellen. ‘De Belg is ‘gepavlovd’ op de saloncondities’, grapt een invoerder.

‘Klanten wachten elk jaar op de salonperiode’, bevestigt Laurent Louyet, de eigenaar van verschillende BMW-concessies. ‘Iedereen kent het Salon door de condities, maar niet iedereen ging daarvoor naar de Heizel. Hoe verder mensen van Brussel wonen, hoe minder ze naar het Autosalon kwamen.’

Glamour

Nu de deuren van de Heizelpaleizen op slot blijven, verschuiven de invoerders het Salon naar hun dealernetwerk. Louyet heeft kosten noch moeite gespaard om een salonatmosfeer te creëren in zijn blitse concessie in Evere, die de Waalse zakenman pas vorige week officieel overnam. Arbeiders rollen een blauwe loper door de showroom. Rond de tentoongestelde auto’s komen blauwe neonlampen. Voor de sociale media draaide Louyet speciale filmpjes.

De coronamaatregelen maken het evenwel moeilijk de glamour en de glitter van de Heizel te kopiëren. Spontaan binnenwippen in een of meerdere showrooms langs een invalsweg is er dit jaar niet bij. Wie niet alleen komt, moet een afspraak vastleggen bij de dealer. Het aantal toegelaten bezoekers is beperkt.

Bij BMW Louyet is de hippe Isetta Bar omgevormd tot een wachtzaal met regelmatig ontsmette tafeltjes met telkens één stoel. Autostad in Haasrode deed alle wagens in de showroom op slot. Als een klant wil plaatsnemen achter het stuur, spannen de medewerkers eerst een hoes over de zetel. Bij de Mazda-garage St-Michel in Zaventem zijn de testritten met maar één persoon tegelijk. ‘Eerst een ritje met meneer, dan met mevrouw’, zegt zaakvoerder Olivier Piret aan zijn bureau, naast een toren champagneflessen voor de kopers.

Volk

Voorlopig trekt het alternatieve Salon, dat vrijdag begon, weinig volk. Terwijl in januari gemiddeld 50.000 mensen per dag de Heizelpaleizen binnenstromen voor het echte Salon, liepen woensdagnamiddag in enkele bezochte showrooms zo goed als geen klanten rond. ‘Ik had deze ochtend twee bezoekers’, zegt Mazda-verkoper Piret. ‘Dat is minder dan bij een gewoon salon. Maar onze agenda zit wel vol afspraken.’

‘Het Autosalon leeft niet. Niet bij ons en niet bij de klanten’, zegt Patrick Beckers van de gelijknamige Ford-garage in Haasrode. Op de ramen van zijn showroom valt de sticker ‘Bedankt aan de zorg’ meer op dan het opschrift ‘Nu Saloncondities’. ‘Mensen komen op afspraak en beter geïnformeerd naar ons’, stelt Beckers vast. ‘Maar er is geen wildkoop. Geen ‘we zagen iets moois op het Salon en dat willen we kopen!’’

'Het alternatieve Autosalon leeft niet. Niet bij ons en niet bij de klanten'. Patrick Beckers Ford-verkoper

Toch zijn er ook voordelen aan de nieuwe salonformule. Terwijl de standen op het Autosalon overrompeld werden door dagjestoeristen en scholieren met zakken vol folders, is de kans op succes in de showroom enorm gestegen. ‘Niet iedereen op het Autosalon koopt een auto’, zegt BMW-dealer Louyet. ‘Mensen die nu naar de showroom komen, willen in 2021 een auto kopen.’

Digitalisering

De invoerders zetten vooral in op digitale marketingcampagnes. Ze zien het bezoek aan hun website, waar surfers 3D-modellen vanuit alle mogelijke hoeken kunnen bekijken, fors stijgen. ‘Mensen zitten ’s avonds thuis in de zetel en stellen hun auto samen. Het is een comfort dat ze niet meer in de file naar de Heizel moeten staan’, zegt een invoerder.

Dankzij de digitalisering kunnen automerken potentiële klanten sneller een aanbod op maat opsturen. Invoerders kennen perfect het profiel van mensen die online een afspraak maken, vragen afvuren in de livechat of hun droomauto samenstellen in de configurator. ‘Het Autosalon is een groot bombardement, digitaal werken we veel gerichter’, zegt een invoerder.

Maar de digitalisering botst op scepsis bij kleinere dealers met minder middelen. Terwijl ze vroeger trots waren op hun lokale netwerk en hun beste klanten uitnodigden voor een nocturne op de Heizel, moeten ze nu nieuwe kanalen aanboren. Mazda-dealer Olivier Piret investeerde in een reclamespot op de lokale radio.

‘Ik wil de fysieke, chemische link met mijn klanten niet verliezen’, zegt Piret. ‘Je kan niet alles met de chat. Ik ben wel actief op sociale media, maar ik wil mensen niet lastigvallen met berichten die ze al tien keer hebben gekregen. Onlangs vond ik bij de opkuis van mijn zolder een boekje over de Mazda 323 uit de jaren 80. Zoiets post ik graag.’

Het is duidelijk dat het afgelaste Autosalon de druk op de dealers nog verhoogt. Terwijl ze massaal moeten investeren in digitalisering en elektrificatie staat het water hen vaak aan de lippen. Gemiddeld hebben Belgische dealers een nettomarge van amper 1,02 procent, blijkt uit een rendabiliteitsstudie van de sectorfederatie Traxio uit 2018. ‘Als we een auto van 30.000 euro verkopen, zijn we blij als we 500 euro overhouden’, zegt Piret van Mazda.

De cruciale vraag is hoe de autoverkoop dit jaar zonder een echt Autosalon zal lopen. Uit een onderzoek van Traxio bij 1.000 Belgen blijkt dat de annulatie van het Salon bij 17 procent van de ondervraagden een impact heeft op hun aankoopplannen. De weerslag van corona is nog groter.