Autosalon gaat definitief door

De autosectorfederatie Febiac heeft voldoende merken kunnen overtuigen om mee te doen aan het 99ste Autosalon, in januari volgend jaar.

Dat meldt Febiac vrijdagmiddag. De merken hadden tot vrijdag 13 uur om aan te geven of ze zouden deelnemen. D'Ieteren, dat de Volkswagen-merken VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Lamborghini en Bentley invoert, doet niet mee. Ook Volvo en Mazda haakten af.

Toch is er volgens Febiac voldoende belangstelling om het Autosalon te organiseren. Dat is de grootste beurs van het land. Met jaarlijks 400.000 tot 500.000 bezoekers stelt het alle andere evenementen zonder veel moeite in de schaduw. Dit jaar ging het salon niet door wegens de pandemie.

De meeste automerken ontwikkelden alternatieven binnen de opgelegde beperkingen. Digitale evenementen en extra evenementen bij de dealers maakten dat veel merken toch een prima jaarstart beleefden. Daardoor hielden veel merken hun investeringen in het Autosalon tegen het licht.

Voor D'Ieteren was het de aanleiding om af te zeggen. Een forse tegenslag voor het Autosalon. De D'Ieteren-merken zijn goed voor bijna een kwart van de autoverkoop in ons land. Het concern huurde in de voorbije jaren twee van de twaalf Heizel-paleizen bij Brussels Expo.

Stellantis-merken

Tegelijk was er grote twijfel bij de merken uit de Stellantis-groep (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Alfa Romeo, Jeep, Maserati). De Frans-Italiaanse groep is nog geen jaar geleden ontstaan als een fusiebedrijf en zet stevig het mes in haar kosten.

Dat maakte de beslissing over deelname aan het Autosalon onzeker. Zonder de merken van Stellantis en D'Ieteren had het salon niet genoeg gewicht, oordeelden de meeste andere merken. Het was tot donderdagavond wachten op een antwoord van de Stellantis-merken, die uiteindelijk toch mee doen.