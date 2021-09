Autosalon gaat op dieet

Minder deelnemers, kleinere stands. Het Autosalon heeft zijn existentiële crisis deze week overleefd. Wat rest is een afgeslankte versie.

Opluchting alom. Febiac heeft de dijkbreuk die het vertrek van de D’Ieteren-merken (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini) dreigde te veroorzaken, weten te voorkomen. En zo een crash van het Salon voorkomen.

Volvo en Mazda zijn de enige twee andere merken die afhaken. D’Ieteren-woordvoerder Jean-Marc Ponteville bevestigt de afzegging. ‘De wereld evolueert snel, we moeten ons heruitvinden. De sector staat zwaar onder druk. We hadden dit jaar goede ervaringen met onze digitale en lokale initiatieven en rollen die volgend jaar opnieuw uit.’ Dat wil niet zeggen dat de D’Ieteren-merken voorgoed verdwenen zijn. ‘We hebben niets tegen het Autosalon. Alle opties blijven open.’

De essentie Het Autosalon heeft een existentiële crisis overleefd en gaat volgend jaar weer door.

Het salon gaat wel op dieet: de resterende merken nemen genoegen met minder plaats.

De merken zullen zich concentreren op hun nieuwste modellen in plaats van het volledige gamma te tonen.

Het Autosalon is de grootste beurs van het land. Met jaarlijks 400.000 tot 500.000 bezoekers zet het alle andere evenementen zonder veel moeite in de schaduw. Dit jaar ging het salon vanwege de coronapandemie niet door. Dat dwong de meeste automerken alternatieven te ontwikkelen binnen de mogelijkheden van de opgelegde beperkingen.

Dankzij digitale evenementen en extra evenementen op de hoofdzetels en bij de dealers kenden veel merken ondanks alles een prima jaarstart. De meeste merken zetten die aanpak dit jaar ook voort, wat de budgetten voor het Autosalon krapper maakt. ‘Ja, het zal een light editie zijn, maar wel een echt Autosalon’, erkent Andreas Cremer, de CEO van organisator Febiac.

30 procent De merken die het Autosalon links laten liggen, zijn samen goed voor ongeveer 30 procent van de autoverkoop in ons land.

Voor de toekomst van het Autosalon spiegelt Cremer zich 'aan de interieurbeurs MOM in Parijs of de watersportbeurs Boot in Düsseldorf. Daar draait het niet zozeer om het verkopen van dingen, maar om het informeren en entertainen van mensen.'

Hoeveel kleiner het salon wordt, is nog niet exact duidelijk, maar het dieet zal aanzienlijk zijn. Geert Maes, bij Brussels Expo verantwoordelijk voor de beurzen, rekent erop dat het Autosalon toch nog acht tot negen Heizelpaleizen zal vullen.

Alleen al de D’Ieteren-merken vulden vroeger twee van de elf Heizelpaleizen. Samen met Volvo en Mazda staan de D'Ieteren-merken voor bijna 30 procent van de autoverkoop in ons land. Die vallen sowieso weg.

In vroegere edities hadden we echt alle modellen op de stand staan. Dat gaan we nu niet meer doen. Bastien Van den Moortel Woordvoerder Mercedes-Benz Belux

Daarbovenop komen de besparingen van de meeste andere merken. Mercedes-Benz, in zijn eentje goed voor een halve hal, heeft voor het salon van januari genoeg met twee derde van die oppervlakte. 'In vroegere edities hadden we echt alle modellen op de stand staan. Dat gaan we nu niet meer doen. We gaan ons volledig concentreren op ons elektrische gamma', zegt Mercedes-woordvoerder Bastien Van den Moortel.

Hij verwijst naar de stand van Mercedes-Benz op het vernieuwde autosalon van München eerder deze maand. Daar stond het merk met een voor zijn doen bescheiden stand, waarop alleen de nieuwste modellen te zien waren.

Verkoopsalon