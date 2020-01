Autosalon verdwaalt in labyrint van aandrijvingen

Autobouwers willen bezoekers op het Salon vooral informeren over welke aandrijving best bij hun verplaatsingsprofiel past.

Op het Brusselse Autosalon leggen constructeurs de onzekere consument met handen en voeten uit welke aandrijving best bij hen past. Maar door de vele mogelijkheden vergroten autobouwers de keuzestress van kopers.

Een primeur voor het 98ste Autosalon in Brussel, dat vrijdag opent voor het grote publiek. Voor het eerst krijgen elektrische en hybride auto’s zo ruim plaats op het grootste auto-evenement van het land. Terwijl veel merken tot vorig jaar amper e-modellen toonden of die verstopten achter een dikke haag SUV’s, krijgen alternatieve aandrijvingen dit jaar op veel standen een opvallend prominente plek toebedeeld.

De SUV blijft natuurlijk de koning van het salon. Aangezien 4 op de 10 verkochte auto’s in België vorig jaar een SUV waren, blijven automerken hun urbane terreinwagens promoten. Maar de opkomst van de elektrische auto is voelbaar in elk Paleis. De zustermerken Peugeot, Opel en Citroen hebben hun eerste modellen met een alternatieve aandrijving eindelijk klaar. Bij Mercedes staat een hele rij plug-in hybride naast mekaar op te laden. Aziatische merken als Hyundai en Toyota gunnen auto’s met klassieke verbrandingsmotoren minder dan de helft van de standruimte. En bij het luxemerk Porsche verdringt de eerste elektrische Taycan zelfs de ultieme patserwagen Cayenne naar de achtergrond.

Welke wagen kiezen op het Autosalon: mild hybride of volledig elektrisch?

Merken als Volkswagen en Hyundai bieden bijna alle mogelijke aandrijvingen aan, van diesel en benzine, over hybride en elektriciteit tot aardgas (VW) en zelfs waterstof (Hyundai). ‘Mensen hebben minder vooroordelen dan vroeger’, zegt Wim Doms van Hyundai. ‘Ze redeneren: ik ga uitleggen hoe ik mijn auto gebruik en jullie gaan mij zeggen wat ik dan nodig heb.’ Bij de Belgische automobilist leeft namelijk veel onzekerheid, zeker zolang een nieuwe federale regering uitblijft. ‘De consument weet niet meer waarin hij moet investeren’, bevestigt Eddy Haesendonck, topman van BMW Belux.

Autobouwers willen bezoekers op het Salon vooral informeren over welke aandrijving best bij hun verplaatsingsprofiel past. Zo maakt Opel massaal reclame voor het ‘Driver DNA’ dat klanten op de website kunnen opmaken. Audi organiseert voor passanten op het Autosalon elk uur een informatiesessie over alle mogelijke aandrijvingen. ‘We hebben dat vorig jaar gedaan voor onze elektrische E-tron, en daar kregen we veel positieve reacties op’, zegt Audi-woordvoerster Sofie Luyckx. De automobielfederatie Febiac lanceerde deze week de app ‘AskLee’. Daarmee kunnen chauffeurs hun dagelijkse ritten laten analyseren om te bepalen in hoeverre een elektrische auto voor hen interessant is.

Verwarrende namen

Toch maken de autobouwers de keuze voor kopers zelf niet eenvoudig. Heel wat merken geven hun modellen een ecologisch klinkende maar verwarrende naam. Zo blijken de Ford-modellen met het opschrift ‘ecoboost hybrid’ en ‘ecoblue hybrid’ bij nader inzien loutere ‘mild hybrides’. Die bevatten enkel een klein elektrisch motortje om bepaalde zaken, zoals de start-stop-functie, uit te voeren, maar scoren met een CO2-uitstoot van meer dan 130 gram per kilometer allesbehalve ecologisch.

500.000 bezoekers De 98ste editie van de Brussels Motor Show duurt van vrijdag tot en met volgende zondag op Brussels Expo aan de Heizel. Organisator Febiac hoopt de kaap van de 500.000 bezoekers te ronden. In 2018, bij het vorige ‘Groot Salon’, telde de automobielfederatie 542.566 bezoekers.

Bovendien schuiven veel merken hun eigen favoriete aandrijving naar voor als optimale oplossing. ‘All electric now’ is de grote slogan bij Mercedes-dochter Smart, dat sinds dit jaar enkel nog volledig elektrische wagens verkoopt. ‘Your next car is a hybrid’, bezweert Toyota. Voor het Koreaanse merk SsangYong is CNG (aardgas) dan weer ‘a natural choice’. Dacia maakt reclame voor zijn Duster ‘ECO-G’, die op gas (LPG) rijdt. En hoewel er nergens reclame hangt voor de diesel, benadrukken PR-lui bijna overal dat die verketterde aandrijving erg interessant blijft voor veelrijders.

'Biohamburger is ook duurder'

Veel merken betwijfelen luidop of de elektrische auto dit jaar al zal doorbreken. Een grote hinderpaal blijft de hoge aankoopprijs. Bij Opel staat de nieuwe elektrische Corsa (instapprijs 28.000 euro) vlak naast zijn benzinevariant, die meer dan de helft goedkoper is (vanaf 12.000 euro). ‘Een biohamburger is ook duurder dan een Big Mac’, zegt woordvoerder Wim Verloy. ‘Groen kost wat meer. Maar als je een elektrische goed gebruikt, is het gebruik veel goedkoper.’ ‘Het aanbod van elektrische auto’s stijgt en de prijzen zakken een beetje’, zegt Peter Gemoets van Mazda. ‘Maar ik denk dat de mensen nog altijd twijfelen. Voor de echte doorbraak is het nog iets te vroeg.’

De laadinfrastructuur loopt achter tegenover Nederland. In België is de ‘best bet’ vandaag plugin hybrid. Zonder fiscale steun gaat de consument niet elektrisch rijden. Eddy Haesendonck BMW-topman

Bij BMW staan de auto’s met alternatieve aandrijving helemaal achteraan. Terwijl het Beierse merk in 2013 pionierde met de elektrische i3, lijkt BMW vandaag op de elektrische rem te staan. ‘De elektrische markt is in België bijzonder beperkt’, zegt topman Eddy Haesendonck. ‘De laadinfrastructuur loopt achter tegenover Nederland. In België is de ‘best bet’ vandaag plugin hybrid. Zonder fiscale steun gaat de consument niet elektrisch rijden.’ Ook concurrent Mercedes tempert het enthousiasme over de e-auto. ‘In België wordt de auto op batterijen niet het grote ding van 2020. Het Belgisch systeem steunt vooral de plugin-hybride’, zegt Niels Kowollik, topman van Mercedes Benelux.