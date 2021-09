Toekomst Autosalon hangt aan zijden draadje

Het Autosalon van Brussel is een van de weinige overgebleven autobeurzen in Europa.

Het doek dreigt definitief te vallen voor het Autosalon, de grootste beurs van het land. De Volkswagen-invoerder D'Ieteren doet niet mee, waardoor de beslissing van de fusiegroep Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel, Citroën) woensdag cruciaal is voor de toekomst van de beurs.

Hoogspanning in de kantoren van de Belgische auto-importeurs en bij Brussels Expo. Nadat het Autosalon in de Brusselse Heizelpaleizen dit jaar door de coronacrisis geannuleerd werd, dreigt het doek nu opnieuw te vallen. Nu bij gebrek aan belangstelling bij de twee grootste autogroepen.

Als het Autosalon dit jaar niet doorgaat, dreigt volgens kenners van de sector het doek definitief te vallen voor de grootste beurs van het land. Met zo'n 500.000 bezoekers is het Autosalon twee keer zo groot als de bouwbeurs Batibouw.

Lees Meer Autosalon staat voor moment van de waarheid

Meerdere bronnen bevestigen dat de holding D'Ieteren dinsdag besloten heeft in januari niet deel te nemen aan het Autosalon. D'Ieteren is de invoerder van de Volkswagen-merken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Lamborghini, Bentley en Bugatti. Die merken waren in het verleden samen goed voor twee van de elf Heizelpaleizen die het Autosalon bezet. Een woordvoerder van D'Ieteren wilde geen commentaar geven en verwijst naar Febiac, de organisator van het Autosalon.

Volgens goed ingelichte bronnen heeft de Volkswagen-invoerder D'Ieteren dinsdag beslist niet deel te nemen aan het Autosalon. Als ook de fusiegroep Stellantis haar kat stuurt, stuikt de beurs als een kaartenhuis ineen.

Daar komt nu nog bij dat ook Stellantis overweegt zijn kat te sturen. De nieuwe fusiegroep van FCA (Fiat, Chrysler, Jeep) en PSA (Peugeot, Citroën, DS en Opel) weigerde zich al in mei, toen de eerste intentieverklaringen voor het Autosalon werden opgesteld, te engageren. Een woordvoerder van Stellantis beperkte zich dinsdag tot 'geen commentaar'.

Lees Meer Tien vragen die u zich moet stellen als u een auto koopt

Volgens goed ingelichte bronnen is het dossier op het bureau terechtgekomen van Stellantis-CEO Carlos Tavares. Die moet woensdag de knoop doorhakken. Tavares beloofde begin dit jaar bij het afronden van de fusie van FCA en PSA dat snel 5 miljard euro aan structurele kostenbesparingen zouden gebeuren. In mei werden de 80 dealers van de Stellantis-merken in ons land de wacht aangezegd: ze raken hun concessie kwijt en moeten opnieuw solliciteren om hun merken te mogen blijven verkopen. Die stoelendans moet uiteindelijk een uitgepuurd dealernetwerk opleveren.

5 miljard besparingen Stellantis-CEO Carlos Tavares kondigde bij de fusie tussen FCA en PSA aan dat hij 5 miljard euro aan structurele kostenbesparingen zou doorvoeren.

Als Stellantis niet deelneemt, stort de grootste jaarlijkse beurs van ons land als een kaartenhuis in elkaar. Veel andere merken hebben als voorwaarde voor hun deelname aan het Autosalon gesteld dat minstens twee derde van de markt aanwezig is. De D'Ieteren-merken en Stellantis zijn samen goed voor bijna de helft van alle nieuw verkochte auto's in ons land. Zonder die twee heeft het Autosalon geen overlevingskans.

Febiac-CEO Andreas Cremer laat weten dat de autosectorfederatie 'voor het einde van de week een beslissing neemt over het al dan niet doorgaan van het Autosalon'. 'Als het doorgaat, zal het een traditioneel Autosalon zijn', zegt Cremer. Een nieuwe annulering van het Autosalon zou ook voor Febiac een mokerslag zijn. De inkomsten van het Autosalon zijn de kurk waar Febiac op drijft.