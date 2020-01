Topman Peugeot: 'De kleinste auto's zullen wellicht verdwijnen'

Jean-Philippe Imparato, de chef van het Franse merk Peugeot, gelooft in de toekomst van de elektrische auto, maar met minder tierlantijntjes. ‘Maak van auto’s geen iPhones op wielen.’

Autosalon Brussel, 11 uur. Achter de stand van Peugeot worden de eerste toastjes met foie gras geserveerd. Jean-Philippe Imparato (53) wandelt goedgemutst de ontvangstruimte binnen. Omdat de baas van het Franse automerk maar 20 minuten tijd heeft, begint het interview al wandelend over de stand. Wat zijn favoriete Peugeot is? ‘Die blauwe daar!’, wijst hij enthousiast naar een model. ‘En die gele! Un canon!’ Met de mouw van zijn kostuumvest veegt de Fransman wat stof van een autokoffer.

Peugeot > Belangrijkste merk van de Franse autogroep PSA. > Verkocht in de eerste elf maanden van 2019 wereldwijd 1,3 miljoen auto’s. > Met 42.832 inschrijvingen vorig jaar het derde populairste merk in België, na Volkswagen en Renault. > Directeur-generaal sinds 2016: Jean-Philippe Imparato.

De licht excentrieke Imparato loodst ons naar een kantoorsalon achter de schermen. ‘De Versaillesfauteuil is voor u’, zegt de manager, terwijl hij zich in de hoek van een sofa nestelt. Een halfuur geeft Imparato met weidse gebaren zijn ongezouten mening over de hete hangijzers in de autosector, terwijl hij de aanwezigen regelmatig met grote ogen aanstaart om zijn woorden kracht bij te zetten. Alleen de luid rinkelende gsm van de woordvoerster brengt hem uit zijn goed humeur. ‘Il faut que tu arrêtes ça’, snauwt hij haar bij de tweede oproep toe. Wie de ongekroonde PSA-koning Carlos Tavares niet kent, zou denken dat Jean-Philippe Imparato de PDG van het Franse moederhuis van Peugeot, Citroën en Opel is.

Als chef van Peugeot is Imparato een trouwe bezoeker van het Autosalon op de Heizel. ‘Ik heb af en toe een piqûre de bonheur nodig’, zegt hij. ‘Die krijg ik bij de Belgen. Het Autosalon in Brussel is de eerste mijlpaal van het jaar. Na het salon, de eerste opendeurdagen in Frankrijk en de maand maart in het Verenigd Koninkrijk (de belangrijkste verkoopmaand in dat land, red.) weet ik al of we een goed jaar zullen hebben.’

Peugeot toont op het Autosalon eindelijk zijn eerste elektrische auto’s, de e-208 en de SUV e-2008. Volgens Imparato zijn ze een succes. ‘Mensen kopen de auto zelfs voor ze hem gezien hebben. Al meer dan 10 procent van de bestellingen is elektrisch. Dat had ik niet verwacht.’

Wat adviseert u mensen die niet weten welke auto ze moeten kopen?

Jean-Philippe Imparato: ‘Doe waar u zich het best bij voelt. Ik geef u een 208 en u kiest de motor die u wil. Wie in een stedelijke omgeving 50 à 150 kilometer per dag rijdt, kan voor elektrisch gaan. Wie één keer een elektrische auto probeert, komt daar nooit meer op terug. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Bovendien bieden we in Frankrijk de mogelijkheid om in de vakantie een grotere auto met een verbrandingsmotor te gebruiken zonder daarvoor 50 kilo papieren voor verzekeringen te moeten invullen. Dat maakt een verschil.’

De e-208 kost meer dan 30.000 euro. Dat is erg veel voor zo’n kleine auto.

Imparato: ‘De prijs stond lang in het centrum van het debat over de elektrische auto. Vandaag zijn we minder bezig met tarieven en kortingen. In België wordt 70 procent van onze elektrische auto’s met een maandelijkse financiering gekocht. De TCO (Total Cost of Ownership, de prijsberekening bij leasewagens, red.) zal voor iedereen gelden. Ook particulieren moeten kijken naar de TCU, de Total Cost of Usage, die ook de gebruikskosten, de intrest, de verzekeringen en de maandelijkse kosten omvat. Mensen zullen geen elektrische auto kopen als de verkoper hen dat niet duidelijk uitlegt.’

Een grote graad van autonomie is onverkoopbaar. Wie wil 20.000 euro extra betalen om te slapen aan het stuur van een zelfrijdende auto?

Als Peugeot niet genoeg e-auto’s verkoopt, riskeert u boetes omdat u de nieuwe Europese CO2-uitstootdoelen niet haalt.

Imparato: ‘Wij zullen geen euro boete betalen, nergens in de wereld. Als wij verkopers opleidingen over de nieuwe 208 gaven, was hun eerste vraag: hoeveel chevaux heeft die auto? Daarom hebben we per garage én per verkoper een CO2-uitstootdoel opgelegd. Maar het belangrijkste is de mix van de producten. Als een constructeur beslist enkel auto’s te bouwen die x gram CO2 per kilometer uitstoten, ben je zeker dat je de uitstootdoelen haalt. We hebben nu een elektrisch aanbod in het segment dat twee derde van onze volumes uitmaakt. Zelfs als we niet zoveel e-auto’s verkopen als verwacht, halen we door de efficiëntie van onze benzine en diesel het doel.’

Verwacht u, zoals Audi-CEO Bram Schot, dat auto’s duurder worden?

Imparato: ‘Door de technologische veranderingen zullen de kosten van een auto stijgen, en dat heeft een impact op de prijs. We geven wagens een elektrische aandrijving, voegen connectiviteit toe en er bestaan verschillende zelfrijdende niveaus. Autobouwers moeten op de kosten letten om de prijs betaalbaar te houden, en autodealers moeten hun infrastructuur rationaliseren. Elektrische auto’s hebben geen filter en geen olie, dus is er 30 procent minder onderhoud nodig. Dealers moeten maximaal digitaliseren en de kosten van hun vastgoed verlagen.’

Kleine auto’s zoals de Peugeot 108 dreigen dan te verdwijnen.

Imparato: ‘Het kleinste segment wordt extra getroffen door de Europese CO2-regels. Daardoor zal de prijs stijgen en zullen de goedkoopste auto’s allicht verdwijnen. De toekomst is emissievrij. Maar als je 100 kilometer per dag rijdt, heeft het geen zin om een elektrische auto te kopen die 800 kilometer ver raakt. Stop dus met auto’s vol te steken met technologie zodat ze iPhones op wielen worden. Dat leidt tot extra CO2 en hogere kosten. We moeten een evenwicht vinden tussen de prijs en de inhoud. Maar op één aspect maken we geen compromis: le style! Het kost niet meer om een mooie auto te maken.’