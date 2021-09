Vrijdag duidelijk of Autosalon doorgaat

Aanstaande vrijdag is de dag van de waarheid voor het Autosalon. Dan laten de Stellantis-merken weten of ze meedoen.

Vrijdag wordt definitief beslist of het Autosalon doorgaat, bleek woensdagochtend na een directievergadering bij de automobielfederatie en organisator Febiac. Tegen dan moeten alle automerken kleur bekennen, waarbij vooral gekeken wordt naar de Stellantis-merken Peugeot, Fiat, Opel, Citroën en Jeep. Als die niet meedoen, haakt de rest ook af.

Op het hoofdkantoor van Stellantis in Parijs liet een woordvoerder woensdag weten dat de beslissing over de deelname niet meer op groepsniveau ligt, maar bij de nationale vertegenwoordigers van de merken. De Belgische Stellantis-zegsman, Dominique Fontignies, liet woensdagavond weten dat het bedrijf pas 'tegen de deadline' van vrijdag een knoop doorhakt.

De essentie Vrijdag valt de beslissing of het Autosalon van Brussel doorgaat.

De Stellantis-merken laten tegen dan weten of ze meedoen.

Mazda haakte woensdag af, bijna alle andere merken laten niet in hun kaarten kijken.

Ondertussen kreeg Febiac nog een annulering binnen, na die van Volvo en de D'Ieteren-merken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley en Lamborghini. Mazda liet woensdag weten dat het 'wegens te veel onzekerheid' afziet van deelname. Die annulering is opmerkelijk omdat het Salon voor het Japanse merk een belangrijke manier is om met autokopers in contact te komen die het anders moeilijk bereikt.

We zijn de businesscase nog aan het bestuderen. Annick Van Cauwenberge Woordvoerder Jaguar Land Rover

De resterende merken kijken naar Stellantis. Maar bijna niemand durft een harde toezegging over een deelname te doen. 'We zijn de businesscase nog aan het bestuderen', klinkt het diplomatiek bij Annick Van Cauwenberge, de woordvoerder van Jaguar en Land Rover. Ondertussen tikt de klok. Om een volwaardig Autosalon te organiseren zijn automerken normaal al vroeg in de zomer aan het plannen.

Brussels Expo

Bij Brussels Expo, waar het salon de voorbije decennia plaatsvond, maken ze zich grote zorgen. Het bedrijf werd vorig jaar midscheeps geraakt door de coronacrisis: de hele beurseconomie lag vanaf maart plat. Jaarcijfers over 2020 van de vzw Brussels Expo zijn er nog niet, maar die beloven na een lockdownjaar weinig florissants.

De donkere wolken boven het Autosalon komen voor Geert Maes, de verantwoordelijke beurzen bij de vzw Brussels Expo, net nu het beursleven weer een beetje op gang kwam. 'Met de machinebouwbeurs Machineering hadden we vorige week voor het eerst in lange tijd weer een echte beurs. Dat was fantastisch.'

De nationale en Beneluxbeurzen komen langzamerhand weer op gang. De meubelbeurs, het Vakantiesalon en een hoop andere beurzen gaan gewoon door. Geert Maes Brussels Expo

'Je ziet dat de nationale en Beneluxbeurzen langzamerhand weer op gang komen. De meubelbeurs, het Vakantiesalon en een hoop andere beurzen gaan gewoon door. En we profiteren van de versoepelingen in Brussel, waardoor de mondkapjesplicht plaats maakt voor een toegangscontrole op CovidSafe', zegt Maes.