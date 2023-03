Met de gedwongen overname van Credit Suisse door UBS heeft Zwitserland een nieuwe mondiale bankencrisis vermeden. Maar op de Paradeplatz in Zürich, waar de twee banken hun hoofdzetel hebben, likken de bankiers hun wonden. ‘We zijn ontnuchterd wakker geworden. Zwitserland is niet langer een eiland van veiligheid in de wereld.’