Onpopulaire bankenreddingen, stress over de volgende dominosteen die omvalt. Nu de agressieve renteverhogingen door centraal bankiers slachtoffers beginnen te maken onder de banken, is de wonde van de financiële crisis weer opengekrabd. ‘Garandeer eerst dat er nog een financieel systeem is, en zet dan pas de strijd tegen de inflatie voort.’