Niet alleen beleggers doen graag koopjes

Met nog twee weken Beursrally voor de boeg, staat onze jongste deelnemer aan de leiding in de strijd der generaties.

Veertig procent, zoveel stegen de Binckbank-aandelen in mijn virtuele portefeuille in een kleine twee maand. Ik besloot winst te nemen door de helft van mijn 1120 aandelen te verkopen. De andere helft die ik aanhield steeg nog 4%, maar blijf ik wel stelselmatig verkopen.

Schermvullende weergave ©Debby Termonia

Er wordt veel geschreven en gesproken over bedrijven die potentiële overnameprooien zijn. Voor degene die goed opletten, zijn er zeker een aantal signalen. Hoe is de beursnotering ten opzichte van de boekwaarde? Ook bedrijven op overnamejacht doen graag koopjes.

Is het een innovatief bedrijf? Veel ondernemingen besparen een hoop tijd en geld uit wanneer ze een hoogtechnologisch bedrijf overnemen zodat ze zelf geen onderzoeksafdeling moeten oprichten.

Daarnaast is het ook boeiend om de concurrentie in detail te bekijken. Wie zijn de andere spelers en hoe machtig zijn ze? De grote vissen eten vaak de kleine.

Natuurlijk zijn er naast bovenstaande signalen altijd ongekende factoren die spelen op de beurs. Maar als u consequent degelijke bedrijven aankoopt, netjes uw emoties onder controle houdt en voldoende spreiding in uw portefeuille heeft dan is de kans groot dat u een mooie overnamekandidaat in portefeuille neemt.

Deelnemer Return Jolien Rammant +8,8% Fonne Hendrickx +8,4% Thomas Smolders +8% Paul Huybrechts +3,9%

De kerstperiode is een economisch boeiende periode. Hoewel veel mensen op verlof zijn is er toch opvallend hoge economische activiteit. Retail en ecommerce draaien op volle toeren. Maar daarnaast zijn er een aantal onverwachte sectoren die een graantje meepikken van de feestvreugde. Dit zette mij aan om eind december voor het eerst sinds de start van de Beursrally een tiental orders uit te voeren.

De kerstperiode is een ideale periode om naar de film te gaan, desondanks denk ik dat meer en meer mensen gezellig thuis tv kijken. De koers van de 23 Netflix-aandelen die ik kocht steeg ondertussen 27%. Volgende week komen ze met de financiële resultaten voor het laatste kwartaal van 2018. Dan weet ik of de wereldbevolking mij mening deelde over het ‘gezellig thuis’ tv kijken.

Schermvullende weergave De prominente deelnemers van onze beleggerswedstrijd: vlnr. Jolien Rammant, Thomas Smolders, Paul Huybrechts, Fonne Hendrickx. ©Debby Termonia

Een goed jaar start met nieuw voornemens. U zou verbaasd zijn hoeveel mensen veranderen van job. De Belegger leerde mij dat Brunel over het derde kwartaal van 2018 een omzetgroei van 21% (waarvan 18% organische groei) kon voorleggen. Ik kijk uit naar 22 februari voor de kwartaalresultaten. Ondertussen staat er wel al een mooie koersstijging van 13% in mijn virtuele portefeuille.

Naast een nieuwe job, stellen veel mensen het voornemen om hun gezondheid te verbeteren. “Het is een cashmachine”, zei Tom Simonts (KBC) tijdens het grote slotdebat op Finance Avenue. “Niet twijfelen”, dacht ik en besloot om 165 aandelen van Basic-Fit op te nemen.

De Tijd schreef de laatste weken veel enthousiast nieuws over biotechbedrijven. Terecht, aangezien België redelijk uniek is met de hoeveelheid sterke biotechbedrijven die op de beurs noteren. Mithra en Biocartis hebben sinds de start van de Beursrally een plaatsje in mijn portefeuille. Toch heb ik voor beide stevig op mijn tanden moeten bijten om niet in een emotionele opwelling te verkopen. De koers is zeker in december, zeer onstabiel geweest.

Het was dan ook duidelijk dat veel beleggers opgelucht waren bij positief nieuws van beide bedrijven.