Student verplettert concurrentie in beleggerswedstrijd De Tijd

Door als student het algemeen klassement weg te kapen met alleen maar beleggingsfondsen won Jordy Gladines uit Beerse alles wat er te winnen viel tijdens de Beursrally.

The winner takes it all. Een jongeman uit de Kempen steeg in de drie klassementen van onze Beursrally boven 16.000 andere deelnemers uit door met virtuele euro’s het beste traject af te leggen. Als winnaar ontvangt hij 10.000 echte euro’s.

Toen in alle media stond hoe slecht het op de beurs ging, ging ik all-in. Jordy Gladines Winnaar Beursrally





Onderweg beantwoordde de student handelswetenschappen alle kennisvragen over de beurs juist. Daarvoor moet hij wat krediet - en een traktatie - gunnen aan een groepje geïnteresseerde vrienden. Maar ook de nummer twee in het eindklassement had alle 47 vragen juist, om uiteindelijk te stranden op 286 euro van winnaar Gladines. Die laatste was in november wel naar Finance Avenue gekomen, en maakte daar al het verschil met een bonus van 500 euro extra startgeld.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Heel veel strategie zat er niet verborgen achter de portefeuille van de 24-jarige. Hij ging gewoon all-in op het dieptepunt van de beurzen, kort voor Kerstmis. ‘Ik geloof sterk dat de beurs zich altijd herstelt. Het plan was te hopen op een stevige dip tijdens de wedstrijd.’ Gladines won geen enkele keer het weekklassement, maar hij kwam net op tijd de top van de rangschikking binnen.

Welk plan had u tijdens de Beursrally?

Jordy Gladines: ‘Ik heb al aan een aantal beleggerswedstrijden deelgenomen. Mijn fout was toen telkens om in het begin veel te kopen. Deze keer heb ik afgewacht hoe het beursklimaat tijdens de wedstrijd zou evolueren. Eind december stond overal in de media hoe slecht het ging op de beurzen. Dan heb ik de knoop doorgehakt.’

‘In de virtuele portefeuille kon ik sorteren welke effecten de voorgaande twee weken het hardst waren gezakt. Daaruit heb ik lukraak gekozen. Een paar dagen later had ik nog wat cash over door de opbrengst van de vragen. Ik kocht een Turkijefonds, gewoon omdat ik dat nog niet had. Nooit heb ik iets verkocht en al mijn posities eindigden in het groen.’

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

‘Ik koos voor fondsen omdat ik niet de ambitie of kennis heb om individuele aandelen te kiezen. Dat leunt aan bij hoe ik in het echt beleg.’

Hoe geraakte u op jonge leeftijd geïnteresseerd in de beurs?

Gladines: ‘Voor ik aan handelswetenschappen begon, kreeg ik al les van (ex-bankier, red.) Pascal Paepen, die alles doet om zijn studenten warm te maken voor beleggen. Ik ging ook al spontaan naar lezingen over de markten. Onder anderen Koen De Leus (hoofdeconoom BNP Paribas Fortis), Jan Longeval (ex-Degroof Petercam) en mensen van de vermogensbeheerder Vanguard hoorde ik al spreken.’

Kort De portefeuille van winnaar Jordy Gladines steeg in tien weken tijd met 21,5 procent. Door op het perfecte moment al zijn virtuele cash te beleggen, surfte de winnaar van de Beursrally mee op hetindrukwekkende beursherstel injanuari. Hij vergat niet elke dag 100 euro op te strijken met het beantwoorden van de beursvragen. Hij stak zo 9 procentpunten extra rendement op zak.

‘Die laatste leerde me dat het voor een individuele belegger heel moeilijk is het beursgemiddelde te kloppen. Sindsdien beleg ik hoofdzakelijk in trackers. Dat doe ik om de paar maanden. Veel emoties komen er niet aan te pas. De bedoeling is de samengestelde intrest (rente op rente, red.) jarenlang haar werk te laten doen.’

Volgt u het nieuws over de beurs?

Gladines: ‘Eigenlijk niet, zelfs niet tijdens de Beursrally. Ik blijf wel op de hoogte van macro-economisch nieuws, om te weten op welke continenten het slechter gaat dan elders. Ik geloof namelijk sterk dat de beurs zich altijd herstelt. Zo probeer ik op de goede momenten te kopen. Dat heeft deze keer wel héél goed gewerkt.’

Kan er dankzij die 10.000 euro nu een kotfeestje af?

‘Ik ben geen kotstudent, maar de vrienden die met stijgende verbazing mijn prestatie hebben gevolgd, rekenen wel op een traktatie. Maar waarschijnlijk verhoog ik het bedrag dat ik regelmatig beleg en zal het meeste gespaard worden.’