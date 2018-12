Belgische ondernemers steken 100 miljoen in kankeronderzoek

Een 20-tal Belgische ondernemers waaronder Marc Coucke, Filip Balcaen, Christian Van Thillo en Alexander Van Damme leggen 100 miljoen euro op tafel om de zoektocht naar kankermedicijnen te versnellen.

Het Belgische investeringsfonds Droia breidt zijn wapenarsenaal in de strijd tegen kanker uit en haalt 150 miljoen euro op, waarvan 100 miljoen euro bij Belgische ondernemersfamilies. Onder andere Marc Coucke, Emiel Lathouwers, Filip Balcaen, Bart Verhaeghe, Christian Van Thillo, Urbain Vandeurzen, biermagnaat Alexander Van Damme en Droia-oprichter Luc Verelst zelf steken geld toe. Daarnaast deden ook institutionele investeerders hun duit in het zakje.

Droia legt zich 100 procent toe op investeringen in bedrijven actief in oncologie. ‘We merkten dat er enorm veel enthousiasme was bij investeerders’, zegt Droia-manager Janwillem Naesens. ‘Het domein van oncologie zit dan ook in een fase waarin zaken worden opgelost. Met de nieuwste behandelingen voor leukemie bijvoorbeeld zien we dat tot 90 procent van de patiënten in remissie gaan. Akkoord, veel kankers zijn nog niet of moeilijk behandelbaar maar we blijven stappen vooruit zetten. Kanker per kanker.’

‘De vooruitgang is gedreven door technologische vernieuwingen en betere inzichten in hoe kanker ontstaat en evolueert. Het is niet zoals in het domein van Alzheimer waar nog veel inzichten ontbreken en waar nog velen hun tanden zullen op breken. Kanker daarentegen is dé ziekte die we de komende 15 à 20 jaar moeten kunnen oplossen. Het wordt een geneesbare, chronische ziekte.’

Dat is niet alleen hoopvol voor miljoenen patiënten, maar biedt enorme kansen voor bedrijven en investeerders. Alleen de voorbije twee jaren al kwamen er in de VS 28 nieuwe kankerbehandelingen op de markt. En meer dan 1.500 andere worden momenteel op patiënten getest in ziekenhuizen over de hele wereld.

Nog een cijfer. Alle kankermedicijnen samen leverden vorig jaar 110 miljard dollar omzet op, een cijfer dat jaarlijks naar schatting met 6 à 9 procent procent zal stijgen.

Jackpot

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het geld naar start-ups blijft stromen. Vele kankeronderzoeken zullen de eindmeet niet halen, maar als het wel lukt dan wenkt de jackpot. Bovendien liggen grote farmabedrijven op de loer om beloftevolle bedrijven over te nemen, of op zijn minst mee samen te werken.

‘Er is in de sector 1.000 miljard dollar beschikbaar voor overnames’, zegt Naesens. Zo kocht Celgene begin dit jaar Juno Therapeutics voor 9 miljard dollar, en zette het zijn voeten in een wereld waarin kanker bestreden wordt met genetisch gemodifieerde immuuncellen.

Argenx

Zelfs dichter bij huis stormt het. Johnson & Johnson legde voorbije week een cheque van een half miljard euro op tafel om toegang te krijgen tot het kankeronderzoek van het Gentse Argenx.

Ook Droia profiteerde volop van de overnamecaroussel. Tusk Therapeutics, vier jaar geleden opgericht met steun van Droia, belandde in september in handen van Roche. De Zwitsers betaalden meteen 70 miljoen euro maar dat kan – afhankelijk van vorderingen in het onderzoek – oplopen tot 655 miljoen euro.

Belgische start-ups

De investering in Tusk gebeurde binnen een eerste Droia-fonds dat met 72 miljoen euro gespekt was. Dat geld is intussen volledig geïnvesteerd in bedrijven verspreid over de VS en Europa, waaronder ook twee Belgische: Octimet en Convert Pharmaceuticals. Beiden hebben ze een eigen technologie bedacht die breed toepasbaar is en potentieel een oplossing biedt voor onder andere long- en borstkanker. Convert bijvoorbeeld werkt aan medicijnen die hun giftige lading pas afgeven in de zuurstofarme zones van een tumor.