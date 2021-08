Boekenwijsheid Pierre Wunsch: 'Aanpak klimaatverandering moet vooral van technologie komen'

Een helder, op technologie gebaseerd stappenplan om de planeet te redden en de troostende gedachte dat ook een machtig man als Barack Obama worstelt met de complexiteit van de wereld. Ziedaar de boekenkeuze van Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank van België.

‘De voorbije maanden heb ik veel over het klimaat gelezen. Een indrukwekkend boek daarover is ‘Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden’ (2021) van Bill Gates. Op een gestructureerde en pedagogische manier overloopt hij de technologie die we nodig hebben om naar een nettonuluitstoot van CO 2 te gaan. Interessant is dat hij het op een getrapte manier bekijkt: eerst de algemene, polyvalente technologieën, waar dat niet lukt een beroep proberen te doen op waterstof of biobrandstof en tot slot het afvangen en opslaan van CO 2 . Dat laatste is vandaag nog erg duur, terwijl voor groene elektriciteit de prijzen al enorm gedaald zijn.’

‘We moeten oppassen dat we niet te snel oplossingen inzetten die nu nog heel duur zijn. Het is beter om te focussen op wat vandaag al concurrentieel is met klassieke brandstoffen. Gates toont zich optimistisch en voluntaristisch, met een grote nadruk op technologie. Over gedragsaanpassingen heeft hij weinig te zeggen, over groene financiering al helemaal niets. Dat laatste kan een impact hebben, maar beperkt. En als we ons gedrag weten aan te passen is dat des te beter, maar als we het alleen daarmee moeten doen zal het ons niet lukken de klimaatverandering te counteren. Mensen beperken zich eerder tot symbolische acties. Het zal vooral van de technologie moeten komen. Over gedrag is de onzekerheid groter.’

Ingewikkeld

‘Een boek dat mij verrast heeft, is ‘A promised land’ (2020) van ex-president Barack Obama. In dat eerste deel van zijn memoires merk je dat hij zich vaak de vraag stelt of hij wel goed bezig is. Hij wordt ook geconfronteerd met het gevoel dat hij weinig invloed heeft op allerhande problematieken. Dat komt omdat alles zo ingewikkeld is en hij bovendien te maken kreeg met een agressieve Republikeinse oppositie, die alles deed om hem te ondermijnen. Dat zelfs iemand als Obama daarmee worstelt, vond ik verrassend en meteen herkenbaar.’

