Bij burn-out ga je best na drie maanden weer aan de slag

Wie thuis zit met een burn-out, bereidt best binnen de drie maanden de terugkeer naar het werk voor. Daarna slinken de kansen op succes. ‘Werk is een belangrijk onderdeel van het herstel’, zeggen onderzoekers en therapeuten.

Wetenschappelijk groeit de consensus dat (gedeeltelijke) werkhervatting bij burn-out binnen de drie maanden belangrijk is. Dat staat onder andere in de officiële Nederlandse richtlijn voor burn-outbehandelaars.

Nieuw evenwicht

De termijn van drie maanden is belangrijk omdat zich daarna een nieuw evenwicht vormt, zegt Godderis. ‘Op het werk zijn de taken herverdeeld, de persoon die thuis zit heeft een ander levensritme en deelt zijn dag anders in. De afstand tot het werk wordt steeds groter, en bij beide partijen groeien de angst en de onzekerheid over een eventuele terugkeer.’