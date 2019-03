CEO Sipef: 'Ban op palmolie zou ontbossing nog doen toenemen'

Topman François Van Hoydonck van Sipef ziet de palmolieprijs weer geleidelijk aantrekken. Maar hij zoekt vooral meer steun voor duurzame palmolie. Een complete ban op palmolie zou desastreus zijn, en de wereldwijde ontbossing alleen maar doen toenemen, stelt de ceo van de plantagegroep.

François Van Hoydonck, de ceo van de plantagegroep Sipef , vindt dat de politiek, de grote winkelketens en de voedselproducenten veel meer kunnen doen om meer duurzame palmolie te gebruiken. Dat zou een enorme steun zijn voor het milieu. Want palmolie is volgens de topman duurzamer dan andere plantaardige oliën. Tijdens onze achtste ceo-talks vuurden onze lezers hun vragen af over palmolie, het bedrijf en het Sipef-aandeel.

Sipef kende een mager jaar in 2018. De nettowinst en het dividend gingen twee derde naar beneden. Brengt 2019 beterschap?

François Van Hoydonck: ‘Een wereldwijd overaanbod van plantaardige oliën, zowel voor palm, soja als raapzaad, zorgde in de tweede jaarhelft voor een forse daling van de palmolieprijs. Om een fundamentele prijsstijging te krijgen, moeten de voorraden palmolie zakken. Die daling is bezig, maar neemt meer tijd dan verwacht. Wij denken dat de prijzen in de tweede jaarhelft zullen verbeteren, zonder echter de cijfers van 2016 en 2017 terug te zien.’

Zowat 95 procent van jullie groepswinst is afkomstig van palmolie. Is het niet gevaarlijk om in die mate op één product te focussen, en zou meer diversificatie niet beter zijn voor de aandeelhouders?

Van Hoydonck: ‘In het verleden hebben wij al eens de weg van grote diversificatie gevolgd. We deden vrijwel alles: van tropische vruchten tot koffie, thee, cacao, of bloemen. Het heeft ons geleerd dat een te grote diversificatie geen garantie is op rendabiliteit en succesvol ondernemen. Intussen focussen we ons op de producten waarin we een grote expertise hebben en de markten perfect kennen. Daarin kunnen we uitblinken en de hoogste rendementen realiseren.'

Rubber, thee en bananen

Zullen de resterende kleinere activiteiten in rubber, thee en bananen dan ook nog uit de portefeuille verdwijnen?

Van Hoydonck: 'Alle nevenactiviteiten naast palm zijn rendabel en leveren een positieve bijdrage aan ons groepsresultaat. Er is geen druk om die te desinvesteren. Maar als er een interessant bod op een van deze takken zou komen, zullen we dat zeker onderzoeken. Nieuwe activiteiten ontwikkelen gaan we niet doen.'

Sipefs palmolieplantages liggen alleen in Zuidoost-Azië. Is op termijn een ontplooiiing naar andere regio's als Afrika niet aangewezen?

Van Hoydonck: 'Driekwart van onze activiteiten liggen in Indonesië. We zijn daar nu 100 jaar. We planten een palm voor 25 jaar. We overleven dus minstens vijf presidenten met elke cyclus. Aangezien we voor veel tewerkstelling zorgen, zijn we er verzekerd van de steun van de overheid en blijft het primaire doel rendement halen. De basis van landbouw is goede grond, en die is er uitstekend. In vergelijking met onze collega's zitten we bij de top in rendement per hectare. Een diversificatie naar andere continenten zou geen rendementsverbetering voor de groep betekenen.'

Hoe evolueert het verbruik van palmolie, en dreigt er geen overaanbod?

Van Hoydonck: 'De vraag naar palmolie neemt nog steeds toe. Omdat de koopkracht van de bevolking in de groeilanden stijgt, stijgt ook de vraag naar plantaardige vetten. Palmolie heeft een marktaandeel van 32 procent in die wereldmarkt, en dat percentage groeit. Ik vrees dus niet voor een overaanbod, integendeel. De grote producenten breiden niet meer uit. Het palmareaal blijft quasi constant. Door de duurzaamheidsaspecten gebeurt geen ontbossing meer. Alleen via rendementsverbeteringen zullen we aan de vraag voor de toekomst kunnen voldoen. Wij hebben onder andere een researchproject om de zaden te verbeteren, en mikken via een betere zaadselectie op een nog groter rendement per hectare.'

Duurzaam

Palmolie ligt vaak onder vuur omdat het niet duurzaam zou zijn, en voor ontbossing zorgt. Sommige NGO's willen zelfs een ban op palmolie. Hoe kijkt u daartegen aan?

Van Hoydonck: 'Een ban op palmolie zal de ontbossing niet stoppen, of de levensomstandigheden verbeteren van de miljoenen kleine boeren in de sector. De enige manier is de sector volledig duurzaam te maken. Sipef is dat al. Al onze plantages hebben het certificaat van de RSPO, de Roundtable on Sustainable Palm Oil. Er wordt streng op toegezien dat we niet aan ontbossing doen, geen turfgrond gebruiken waardoor het klimaat zou opwarmen, en voor goede sociale voorwaarden zorgen voor ons personeel. Helaas draagt slechts een vijfde van de palmolie die wereldwijd geproduceerd wordt dit duurzaamheidslabel. Veel kopers willen er niet de meerprijs voor op tafel leggen. Europa kan hier veel aan doen. De distributiesector en de voedselproducenten kunnen het aandeel duurzame palmolie dat ze gebruiken verhogen. De regeringen van de 28 EU-landen kunnen het politieke kader ontwikkelen om de ommekeer teweeg te brengen, en zo druk zetten op andere grote importlanden als India en China. Want de EU staat nog altijd veraf van de doelstelling om tegen 2020 100 procent duurzame palmolie te gebruiken.'

'Wist u dat palmolie trouwens duurzamer is dan zijn concurrenten? Het levert per hectare 6 keer meer rendement op dan raapzaad en negen keer meer dan soja. Een ban op palmolie zou de wereldwijde ontbossing alleen maar doen toenemen omdat de vraag naar plantaardige olieën stijgt. Het Wereld Natuur Fonds WWF heeft trouwens vandaag een studie gepubliceerd over de ecologische voetafdruk van België. Ons gebruik van soja heeft een drie keer grotere voetafdruk op het milieu dan palmolie. Papier en pulp zelfs acht keer meer.'

Ondanks uw duurzaamheidscertificaten kieperde het Noorse staatsfonds zijn aandelen Sipef buiten. U schreef een open brief naar die grote investeerder. Waarom, en heeft u al een reactie gekregen?

Van Hoydonck: 'We denken dat het Noorse staatsfonds een voorbeeldfunctie heeft voor de beleggerswereld. Ze waren al meer dan tien jaar aandeelhouder. Hun actie was ondoordacht en niet gebaseerd op een individuele benadering van ons bedrijf. Intussen hebben we twee gesprekken gehad met het hoofd risicobeheer van het Noorse fonds. Zij hadden beslist alles wat met palmolie te maken heeft buiten te gooien. We hebben hen uitgelegd dat wij net wél een duurzaam bedrijf zijn, maar we weten niet of onze uitleg hen weer tot kopen zal aanzetten.'

Gezond

Palmolie wordt soms verketterd door gezondheidsgoeroes omdat het veel verzadigde vetzuren bevat. Is dat een risico voor het bedrijf?

Van Hoydonck: 'Het is intussen vanuit de medische sector bewezen dat vetten noodzakelijk zijn voor de energieopslag bij de mens. Verzadigde vetten spelen daar een belangrijke rol in. Het gebruik van palmolie in een gematigd dieet is een gezonde manier om die energie op te slaan. Er zijn voldoende toepassingen die maken dat zowel palmolie, dat een vast vet is, als andere plantaardige oliën die vloeibaar zijn, hun juiste gebruik vinden in de voedingsindustrie.'

Op de beurs van Luxemburg noteren de palmoliebedrijven Socfinasia en Socfinaf uit de Socfin-groep. Wat zijn de gelijkenissen of verschillen, en is een samenwerking mogelijk?