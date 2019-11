CEO Talks | Stel uw vraag aan Christian Reinaudo (Agfa)

Een deel van healthcare wordt nu verkocht. Er zijn meerdere kandidaat-kopers geselecteerd die volgens bronnen bij Reuters minstens 800 miljoen euro willen neertellen voor healthcare. Dat bedrag is echter een overschatting omdat niet de hele afdeling te koop staat. Healthcare IT omvat zowat de helft van de omzet van de divisie healthcare.

Eind augustus verraste Agfa vriend en vijand met sterke resultaten , waaronder de eerste groei in vier jaar. De grootformaatprinters, een van Agfa's beloftevolle groeimotoren, blijven met dubbele cijfers groeien. In radiologie begint de reorganisatie van de distributiekanalen voor hardcopy (print van digitale medische beelden) te renderen. Woensdagochtend 6 november publiceert Agfa kwartaalcijfers.

Sinds het aantreden van Reinaudo in april 2010 zakte het aandeel met een kwart. Dividenden zijn er niet geweest. Misschien is er wat dat betreft beterschap op komst bij een succesvolle verkoop van Healthcare IT.