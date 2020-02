CEO Talks: Stel uw vraag aan Christian Teunissen (Xior)

Wie bij de beursgang in 2015 inschreef, realiseerde een rendement van 165 procent, of 26 procent per jaar.

Teunissen, een Hasselaar die handelswetenschappen studeerde aan de Brusselse Ehsal, nam in 2007 enkele kotgebouwen van zijn vroegere kotbaas in Leuven over. Het was de start van een onwaarschijnlijke expansie. Eerst als private speler. Het aantal studentenkamers steeg van 45 in 2007 naar 2.035 bij de beursgang in 2015. Die kamers waren verdeeld over acht Belgische en Nederlandse steden.