CEO Talks | Stel uw vraag aan François Fornieri (Mithra)

Donderdagmiddag om 12 uur kunt u chatten met François Fornieri, de flamboyante CEO van Mithra.

'Onze Marc Coucke', zo wordt François Fornieri in de Waalse ondernemingswereld wel eens genoemd. Fornieri, de zoon van een Italiaanse staalarbeider, richtte in 1999 het farmabedrijf Mithra op. In 2015 bracht hij het naar de beurs. Een van de belangrijke aandeelhouders momenteel is ... Marc Coucke (belang van 16,5 procent).

Mithra wil uitgroeien tot een marktleider in vrouwelijke gezondheid. Zo is de Luikse groep zonet gestart met de fase 3-studies voor Donesta (opvliegers bij vrouwen in de menopauze).

Maar het grootste nieuws van de maand draaide uit op een teleurstelling. Op dinsdag 1 oktober maakte Mithra een 'uitzonderlijke deal' bekend met het Australische farmabedrijf Mayne Pharma om zijn anticonceptiepil Estelle in de VS op de markt te brengen. Wat een moment de gloire moest worden, werd een beursdrama. In twee dagen verloor Mithra 150 miljoen euro aan beurswaarde. Sommigen hadden op een grotere farma-naam dan Mayne gerekend. Anderen vonden de communicatie verwarrend.

Toch mogen beleggers niet klagen. Mithra trok tegen 12 euro naar de beurs en is sindsdien ruim verdubbeld, of een jaarlijks gemiddeld rendement boven 20 procent.