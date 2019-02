CEO Talks: herlees de chat met Eddy Duquenne van Kinepolis

Na Jan De Nys (Retail Estates) en Onno van de Stolpe (Galapagos), was het donderdag om 12 uur de beurt aan Kinepolis-CEO Eddy Duquenne om te chatten met de lezers van De Tijd.

Hoe beleefde Duquenne het jaar 2018? In eigen land bleef het volk weg uit de zalen van Kinepolis door het warme weer, in combinatie met het WK voetbal. Maar onder Duquenne ontbolsterde Kinepolis helemaal als een cinemamultinational. Vooral de expansie in Canada duwde het totale aantal bezoekers fors omhoog tot 8,2 miljoen, goed voor een stijging van 43 procent.