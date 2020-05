CEO X-Fab: ‘Onze fabrieken hebben geen minuut stilgelegen'

De chipmaker X-Fab ziet zijn bestellingen fors dalen, maar benadrukt dat alle fabrieken blijven draaien. ‘In China zien we de autoverkoop herstellen naar het peil van vorig jaar’, benadrukt CEO Rudi De Winter. ‘Dat is hoopgevend.’

Het zijn harde tijden voor de chipmaker X-Fab , een bedrijf met zijn maatschappelijke zetel in België, maar met zijn operationeel hoofdkwartier in Duitsland en dat fabrieken in drie werelddelen heeft. De beurskoers is sinds de introductie in 2017 met twee derde gezakt. ‘De groeifundamenten blijven overeind, en onze producten zijn uniek in de wereld’, benadrukte CEO Rudi De Winter in onze CEO Talks.

Met de autosector als belangrijkste klant wordt X-Fab midscheeps getroffen door de coronacrisis. Wat is de impact?

Rudi De Winter: 'Al onze fabrieken hebben geen minuut stilgelegen. Als 'speciality foundry' produceren wij specifieke producten. Voor onze klanten zijn wij vaak de enige leverancier. We produceren niet alleen voor de autofabrikanten, maar maken ook producten voor de medische sector, die onze chips hard nodig had, bijvoorbeeld voor DNA-onderzoek naar het virus, beademingstoestellen of radiografie. De overheden in alle landen waar we aanwezig zijn, hebben onze fabrieken als cruciaal bestempeld. Het is niet eenvoudig een chipfabriek stil te leggen. Dat vergt een lange en minutieuze voorbereiding.’

'Bij de start van de crisis hadden we een goed gevuld orderboek dat we konden afwerken. Tussen de bestelling en de levering ligt twee à drie maanden omdat de producten veel etappes moeten doorlopen. Vanaf midden april zwakten de bestellingen fors af. Intussen hebben de autofabrieken twee maanden stilgelegen. Die gedaalde productie zal de rest van het jaar geabsorbeerd moeten worden.'

Gesprek met Rudi De Winter, CEO van X-Fab.

Ziet u al tekenen van herstel?

De Winter: 'In China bereikte de autoverkoop in april opnieuw het niveau van dezelfde maand vorig jaar. Dat is hoopgevend. Ik hoop dat andere regio's waar de quarantaines aflopen volgen.'

Denkt u dat de coronacrisis op lange termijn de vraag naar individueel vervoer zal doen stijgen ten nadele van het openbaar vervoer of autodelen?

De Winter: 'De populariteit van auto's bij jongeren zat in een dalende trend. Maar cijfers in China tonen dat jonge mensen opnieuw meer overwegen een eigen auto aan te schaffen. Dat kan ook hier gebeuren.'

Zelfrijdende auto

Ziet u toekomst in de zelfrijdende auto, of is dat verre sciencefiction?

De Winter: 'Ik geloof meer in de elektrische auto. De ontwikkeling van een zelfrijdende auto duurt veel langer dan gepland. Bovendien schenken de constructeurs er minder aandacht aan. In de autobrochures van Audi waren zelfrijdende elementen twee jaar geleden prominent aanwezig. Nu niet meer. De zelfrijdende auto zal er ooit wel komen, maar in een verre, verre toekomst.'

Moet X-Fab niet minder afhankelijk worden van de cyclische autoproductie?

In de plaats van een bloedstaal naar een labo te sturen kan de dokter de diagnose in zijn praktijk doen met een klein toestel. Wij leveren de chips voor die diagnostica. Rudi De Winter CEO X-Fab

De Winter: 'De autosector vertegenwoordigt iets meer dan 50 procent van onze omzet. Een kwart komt uit consumentenproducten, 17 procent uit industriële toepassingen en 6 procent uit de medische sector. Onze strategie voor de toekomst is AIM: Automotive, Industrial & Medical. Met een focus op dat laatste. Bij de beursintroductie in 2017 haalden we amper 2,5 procent van onze omzet uit medische toepassingen. Ik zie vooral een groot potentieel in de zogeheten 'point of care diagnostics'. In plaats van een bloedstaal naar een labo te sturen kan de dokter de diagnose in zijn praktijk doen via een klein toestel. Op termijn zullen zelfs mensen thuis een diagnose kunnen stellen met behulp van een chip en hun smartphone. Je moet dan geen dagen wachten, wat soms levens kan redden. Voor zulke toepassingen produceren wij siliciumchips met speciale biochemische lagen om het staal te analyseren.'

Wat kan X-Fab dat de concurrentie niet kan?

De Winter: 'We richten ons op niches. In de autosector combineren we analoge en digitale sensoren in één chip die op heel hoge temperaturen kan functioneren. Daarin zijn we de wereldmarktleider. Zulke chips zijn belangrijk voor toepassingen in erg hete omgevingen zoals het motorcompartiment van een auto. In het medische domein focussen we op wat wij 'lab on a chip' noemen, waarbij we speciale bioactieve lagen leggen op een gewone chip. Dat is uniek. We werken daarvoor samen met grote medische bedrijven als Boehringer Ingelheim of Thermo Fisher. Dat zijn niet de klassieke halfgeleiderklanten.'

Voldoende capaciteit

Kerncijfers X-Fab Actief in de productie van signaalhalfgeleiders, met fabrieken in Duitsland, Frankrijk, Texas en Maleisië. Omzet: 506,4 miljoen dollar (-14%). Brutobedrijfswinst: 28,4 miljoen dollar (-70%). Nettoverlies: 49,1 miljoen dollar. Aantal werknemers: 4.000.

Mikken jullie vooral op eigen groei of overnames?

De Winter: 'Organische groei primeert. We rekenen daarvoor op onze technologie. Op lange termijn moeten we gemiddeld 10 procent groei per jaar kunnen realiseren. Vanzelfsprekend is dat niet mogelijk tijdens crisissen als deze. Overnames doen we alleen als we extra capaciteit nodig hebben. Dat is meestal goedkoper dan een nieuwe fabriek te bouwen. Wereldwijd is er al voldoende capaciteit om halfgeleiders te produceren.'

Waarom kampten jullie vorig jaar met een negatieve vrije cashflow? En vanaf wanneer kan X-Fab weer positief draaien?

De Winter: 'In 2019 en begin 2020 zijn onze grondstoffenvoorraden te sterk gestegen omdat we in 2018 langetermijncontracten met leveranciers hadden afgesproken. Dat waren contracten voor drie tot vier jaar die ons hebben verplicht meer te kopen dan we nodig hadden omdat de business verzwakte. Over die contracten hebben we heronderhandeld. Onze voorraden beginnen intussen af te nemen.'

'Onze winstgevendheid wordt vooral bepaald door de omzet. 70 procent van onze kosten zijn vast. Boven ons break-evenniveau van 138 à 140 miljoen dollar per kwartaal brengt elke bijkomende euro aan omzet 70 cent bedrijfswinst op.'

De Chinezen investeren veel in chipfabrieken, maar ze lopen nog altijd achter in technologie en productontwikkeling. Rudi De Winter CEO X-Fab

Hoe gaat u de strijd aan met de oprukkende Chinese chipbakkers?

De Winter: 'De Chinezen investeren veel in chipfabrieken, maar ze lopen nog altijd achter in technologie en productontwikkeling. Onze gespecialiseerde technieken voor chips of hoge temperatuur of biochemische sensoren zijn er niet aanwezig. Daarom stijgt de vraag vanuit China naar onze producten. De voorbije twee jaar is die verdubbeld.'

Hoop voor de beleggers

De koers is sinds de beursgang met twee derde gezakt. Hebt u hoop voor de aandeelhouders?

De Winter: 'De fundamenten van X-Fab zijn niet veranderd en zitten nog altijd goed. We focussen op de groeimarkten. In de autosector zitten we in de transitie naar elektrische auto's, waar drie keer zoveel elektronica in zit. Ook in de medische markt zit veel groei. Covid-19 zal dat niet structureel veranderen. Naarmate de omzet groeit, verbetert ook onze winstgevendheid. Met de fabrieken en de locaties die we nu hebben, kunnen we meer dan verdubbelen naar een omzet van 1 miljard dollar. Bij een omzet van dat niveau kunnen we een brutobedrijfswinstmarge van meer dan 27 procent bereiken.'

Waarom koos u destijds voor een beursgang in Parijs en niet Brussel?

De Winter: 'We hebben ook Frankfurt en Brussel overwogen. De zakenbankiers hebben ons aangeraden voor Parijs te kiezen omdat daar een grotere appetijt is voor beursintroducties van techbedrijven. We hebben ook een vrij grote activiteit in Frankrijk. We zijn tevreden met onze notering in Parijs.'

Melexis

Melexis is een klant zoals de andere. De transacties gebeuren aan marktconforme voorwaarden, gebaseerd op een transparante prijslijst. Rudi De Winter CEO X-Fab

Melexis is jullie grootste klant. Kan alles wel tegen marktconforme voorwaarden gebeuren omdat Melexis tot dezelfde groep behoort? Melexis-CEO Françoise Chombar is ook uw echtgenote.

De Winter: 'Melexis is een klant zoals de andere. De transacties gebeuren aan marktconforme voorwaarden, gebaseerd op een transparante prijslijst. Daarop kunnen zowel wij als Melexis de toekomstige business plannen.'

Sommige beleggers vragen zich af of ze niet beter in Melexis kunnen beleggen?

De Winter: 'Het zijn andere bedrijven. Wie in X-Fab investeert, belegt in meer gediversifieerde eindmarkten. De autosector is goed voor 50 procent van onze omzet, bij Melexis is dat 90 procent.'

Is het als CEO-koppel van twee grote bedrijven nog mogelijk elkaar veel te zien?

De Winter: 'Françoise en ik hebben elkaar de jongste drie maanden nooit zoveel gezien (lacht). In normale tijden zijn we bij elkaar tijdens het weekend thuis in Limburg, en maken we tijd voor familie en vrienden.’

