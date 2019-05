CEO-talks: Stel uw vraag aan Herman Verrelst (Biocartis)

Biocartis ontwikkelt medische minilabs. De groep installeert bij klanten Idylla’s (minilabo’s) en kan daarna cartridges leveren. Om dat toestel optimaal te gebruiken, is het testmenu cruciaal. Hoe uitgebreider, hoe meer testen uitgevoerd worden en hoe meer cartridges nodig zijn.

Begin deze maand lanceerde de groep nog een converteerbare obligatie voor 150 miljoen euro. Het nadeel was dat kleine beleggers, die niet mochten intekenen, potentieel worden verwaterd. Het voordeel is dat Biocartis nog zeker tot eind 2022 verder kan.

Biocartis trok in 2015 naar de beurs tegen 11,5 euro per aandeel, ongeveer de huidige koers. Sinds augustus 2017 is Herman Verrelst CEO.