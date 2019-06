Stel uw vraag aan Stefaan Gielens (Aedifica)

De 53-jarige Stefaan Gielens bracht in 2006 Aedifica naar de beurs. Aedifica begon als klein duimpje op de Brusselse beurs. De vastgoedportefeuille was toen 190 miljoen euro groot en bestond voor een kwart uit rusthuizen.

Met de hulp van liefst vijf kapitaalverhogingen, maakte Gielens van Aedifica een Europese marktleider in verzorgingsvastgoed. Intussen is Aedifica een 100 procent zorgspeler, een zeldzaamheid in Europa, met een portefeuille van zo'n 2 miljard euro.