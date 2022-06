Stel nu al uw vragen aan Ontex-CEO Esther Berrozpe

Vrijdag om 12 uur gaat De Tijd in gesprek met Esther Berrozpe, de CEO van de luiermaker Ontex. Dat gesprek kunt u hier via een livestream volgen. U kunt nu al uw vragen insturen, waarvan we er vrijdag zoveel mogelijk voorleggen aan de CEO.

Ontex heeft een moeilijk parcours achter de rug. Sinds de topkoers in 2015 verloor het aandeel 80 procent. Dit jaar is de maker van luiers en maandverbanden echter een van de uitblinkers op de beurs, met een winst van 2 procent.

Ontex heeft last van de bikkelharde concurrentie van multinationals als Procter & Gamble en Kimberly Clark, waardoor het bedrijf de fors gestegen grondstoffenprijzen moeilijk aan de klanten kan doorrekenen. De groep produceert veel huismerken van warenhuizen, en heeft het daardoor extra lastig in de prijszetting. De marges staan onder druk. In het eerste kwartaal daalde de brutobedrijfswinst met bijna de helft, ondanks een omzetgroei met 13 procent.

Esther Berrozpe, die van Spaanse afkomst is, leidt Ontex sinds begin 2021. Ze zit al sinds 2019 in het bestuur. Berrozpe heeft 25 jaar ervaring in consumentengoederen, onder meer bij Sara Lee, Wella en Whirlpool.

Bij Ontex moet Berrozpe niet alleen besparen, maar ook de schulden terugdringen. Die zijn gestegen tot 883 miljoen euro, waardoor de schuldgraad is opgelopen tot een ongezonde 5,7 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Ze werkt onder meer aan een desinvestering van de activiteiten in de groeilanden, wat de schuldenberg moet aftoppen.