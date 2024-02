De software Enelyzer helpt bedrijven om verliezen via waterlekken, overmatig energieverbruik of inefficiënt afgestelde verwarmingstoestellen op te sporen en detecteert mogelijkheden voor CO2-optimalisatie. ‘Ons ultieme doel is aanzienlijke CO2-besparingen bij onze klanten te realiseren', zegt oprichter An Beazar.