Experte Ellen MacArthur op event De Tijd: 'Circulaire economie is geen geloof, het is de logica zelve'

Ooit was ze de snelste solozeilster om de wereld, nu is ze de leading lady van de circulaire economie. Donderdag kwam Ellen MacArthur in Brussel de lancering van de duurzaamheidsawards Changemakers van De Tijd-L’Echo, met de steun van BNP Paribas Fortis, kracht bijzetten. 'Duurzaamheidswetgeving creëert een gelijk speelveld. Veel bedrijven vragen daar zelfs om.'