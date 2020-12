België gaat coronavirus genetisch mappen

Ons land begint de genetische evolutie die het coronavirus doormaakt structureel in kaart te brengen. Dat wordt cruciaal om te vermijden dat het virus via mutaties ontsnapt aan zijn dwangbuis: het vaccin.

Tegen midden januari wordt per week van minstens 1.000 positieve stalen de volledige genetische code ontcijferd. Het streefdoel is 2 procent van alle positieve stalen te analyseren. Dat laat het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) weten.

100 euro genetische code lezen Voor 100 euro per staal kan de volledige genetische code van het coronavirus gelezen worden.

Voor 46,81 euro per staal wordt in het labo via een PCR-test gescreend op het coronavirus. Voor 100 euro extra kan ook de volledige genetische code van het virus gelezen worden - of sequencering in wetenschappelijk jargon. En dat binnen 24 uur. De universiteiten van Luik, Antwerpen, Gent en Leuven - die ook samenwerken in een nationaal testplatform - ijveren al lang om structureel werk te maken van een 'viruscartografie'. Dat deden ze apart al sinds de uitbraak in maart, maar op erg bescheiden schaal. Van enkele tientallen tot uitzonderlijk enkele honderden stalen per week.

Relevante steekproef

Nu wordt nationaal opgeschaald. 'Om een relevante steekproef te krijgen moeten we 6 à 10 procent van de positieve stalen kunnen ontcijferen', zegt professor virologie Piet Maes (KU Leuven). Hij is een van de trekkers van het initiatief om een nationaal sequentieplatform op te zetten. 'Dat kost snel een paar miljoen euro's.' Vandenbroucke zegt dat de financiering wordt uitgewerkt. 'Die zal gespreid over een 20-tal labo's gebeuren. Professor Emmanuel André (KU Leuven) heeft de opdracht gekregen dat project in de praktijk om te zetten.'

Om een relevante steekproef te krijgen moeten we 6 à 10 procent van de positieve stalen kunnen ontcijferen. Dat kost snel een paar miljoen euro's. Piet Maes Een van de trekkers van het initiatief

Het gidsland is het Verenigd Koninkrijk. Daar worden wekelijks tot 10.000 stalen geanalyseerd. Het verklaart waarom over het Kanaal snel alarmbellen afgingen toen recent een nieuwe variant opdook. De 'mutant' bleek in een mum van tijd in de regio Londen voor 80 tot 90 procent van alle besmettingen te zorgen.

Verhoogd risico

De Britse mutatie is samen met een Zuid-Afrikaanse variant een zorgenkind. Er zijn indicaties - wetenschappelijk bewijs is er nog niet - dat de mutanten besmettelijker zijn. De Europese gezondheidswaakhond ECDC heeft het in een nieuw rapport over een verhoogd risico op een snellere transmissie. Maar stelt tegelijk geen indicaties te hebben dat de nieuwe variant het risico op ernstige ziekte vergroot.

'De varianten zijn geen reden tot paniek, wel tot voorzorg', zegt nationaal coronabestrijder Steven Van Gucht. 'Het verandert niets aan wat nodig is: we moeten elke besmetting in de kiem smoren via tests en quarantaine. En we blijven sterk afraden om te reizen. We moeten waakzaam zijn voor de Engelse variant - er waren tot nu bij ons vier gevallen - maar ook voor mutaties uit andere landen. Zeker nu onze eigen cijfers zo goed zijn. Nieuwe besmettelijke stammen wil je niet, want de druk op het gezondheidssysteem blijft hoog.'

Virus muteert constant

Dat mutaties opduiken, is niet uitzonderlijk. Elk virus muteert constant. 'Uitzonderlijk is wel dat de Britse variant veel mutaties in één keer opstapelde. Vermoed wordt dat een patiënt met een verstoorde immuniteit aan de basis ligt. Diens lichaam kreeg het virus niet onder controle, waardoor het zich langer in het lichaam kon vermenigvuldigen en muteren', zegt professor Bruno Verhasselt, diensthoofd microbiologie aan het UZ Gent.

Waarom muteert een virus? Zoals bij alles in de natuur is sprake van natuurlijke selectie. Verhasselt: 'Menselijke evolutie is een kwestie van een stap over eeuwen. Bij virussen wordt elke dag een evolutionaire stap gezet.'

Menselijke genetische evolutie is een kwestie van een stap over eeuwen. Bij virussen wordt elke dag een evolutionaire stap gezet. Bruno Verhasselt Diensthoofd microbiologie UZ Gent

Bij virussen gebeuren die mutaties eerder toevallig. Zowel onsuccesvolle als succesvolle mutaties doen zich voor. Zo kan het dat een virus besmettelijker wordt omdat dat zijn kansen op reproductie verhoogt. Vaak worden virussen ook minder agressief en dodelijk - net omdat ze er baat bij hebben dat hun gastheer overleeft. 'Bij herpes is die symbiose haast perfect geworden omdat besmette dragers meestal volledig asymptomatisch zijn', zegt Piet Maes.

Vaccinatiecampagne

Waarom genetische tracking belangrijk is? Verhasselt: 'Het helpt de transmissieketting in kaart te brengen. Het is bij besmettingsclusters interessant te weten hoeveel stammen of varianten er zijn. Scholen of ziekenhuizen met tien of meer varianten weten dan dat ze een probleem hebben omdat ze van overal besmettingen binnenkrijgen. Wijkt het virus van zijn verwachte patroon af en blijkt één dominante stam erg aanwezig, is er mogelijk biologisch iets aan de hand met het virus, of met het gedrag van een bepaalde groep.'