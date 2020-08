Betere kennis van kerntalenten legt basis nieuwe economie...

Komaf maken met slechte stress en met vermijdbare conflicten lijkt me de beste bescherming tegen corona voor de nabije toekomst.

Corona treft vooral mensen met een lage immuniteit ongeacht de leeftijd. Dat lijkt de echte onderliggende oorzaak van wie ziek wordt na besmetting. Dé vraag naar de toekomst is dan hoe we lage immuniteit kunnen versterken. Een goede immuniteit is niet alleen een kwestie van medicatie, voeding of beweging. Stress leidt tot een verzwakte immuniteit. De meest voorkomende oorzaken van stress zijn: de relatie, de partner, het werk, de tijdsdruk. Weinigen ontsnappen eraan, getuige de grote hoeveelheid antidepressiva en burn-outs.

Hoe kunnen we onze immuniteit optrekken? In het belang van onszelf en in het belang van de economie, want versterkte immuniteit lijkt de beste natuurlijke bescherming tegen Covid-19 voor de jaren die komen.

De oorzaken van stress kunnen grotendeels teruggebracht worden tot twee essentiële zaken: het gebrek aan kerntalentenanalyse en aan geweldloze communicatie.

Slechte stress op het werk heeft vaak te maken met iemand die niet op zijn plek zit in deze maatschappij. Op de werkvloer is er vaak een mismatch tussen talent en de job. De reden is niet ver te zoeken. Welke student kiest écht een opleiding op basis van zijn natuurlijke talenten? Velen kiezen om de verwachtingen van hun ouders in te lossen. Of om de status van de opleiding. Of om een job met toekomst en geld te bemachtigen.

Wie durft te zeggen dat hij zijn echte talenten kent? Wie weet er van zichzelf in welke mate zij strategisch inzicht heeft, of van nature empathisch is? Wie weet er hoe zijn brein werkt? Wiens brein zoekt naar kennis in de diepte of eerder in de breedte? Wie is hoogbegaafd? Hoogsensitief? Helderwetend? Stressbestendig? Dat is niet echt waar de vakken op school systematisch naar peilen.

De grote veronderstelling die wij in onze maatschappij maken is dat iedereen een opleiding en een job kiest in lijn met zijn talenten. Maar is dat zo? Momenteel worden talenten maar gaandeweg zichtbaar, door hobby’s of interesses buiten school. Maar vele talenten blijven vaak onbenoemd. Nochtans kunnen kerntalenten bij eenieder worden getest. Er zijn methodes die heel gericht peilen naar wat je talenten zijn, wie je van nature bent en hoe je brein en je aanleg in elkaar zitten.

Kerntalentenanalyse moet een must zijn voor elk kind en elke jongvolwassene, in het onderwijssysteem of erbuiten. Meer aandacht voor kerntalentenanalyse leidt tot bewustere keuzes en kan de mismatch op de werkvloer tussen job en jobhouder verkleinen. Investeren waar je goed in bent, verdient zichzelf terug. Het leidt tot minder burn-outs, gelukkigere werknemers en minder stress, wat leidt tot hogere immuniteit en minder kans op corona.

Verkeerd communiceren

Een andere grote oorzaak van stress en verlaagde immuniteit zijn conflicten in relaties, persoonlijke en professionele. Elke vorm van conflict in een relatie is bijna volledig terug te brengen tot malversaties wegens een verkeerd aangeleerde manier van communiceren. Geweldloze communicatie is een vorm die elk oordeel naar de ander uitsluit en alleen je eigen waarneming van de realiteit benoemt en je eigen gevoelens bij de waarneming onder woorden brengt. Het is een gekende en gelauwerde methode om goede relaties te blijven onderhouden.

Maar dat soort communicatie vraagt veel oefening en dat doen we niet op school. Althans niet in het huidige vakkenpakket. Als je geluk hebt, krijg je die manier van communiceren thuis aangeleerd, waardoor je in je latere leven een belangrijke sleutel tot succes in handen hebt, een soft skill. Als je pech hebt, communiceer je je héle leven op een foute manier en uit zich dat onder meer in je relaties en in je promotiekansen.

Kerntalentenanalyse in combinatie met geweldloze communicatie kan voor wie stress ervaart wonderen doen. Ik durf zelfs te stellen dat kerntalentanalyse de grondlegger kan worden van een nieuwe economische orde en minder jobmismatches, en dat het aanleren van geweldloze communicatie een basisvaardigheid kan worden zoals het aanleren van een vreemde taal.

