Wie droomt er niet af en toe van alles achter te laten en opnieuw te beginnen? Een frisse start met nieuwe dromen en nieuwe energie. Kunnen bedrijven dat helpen waarmaken?

De Covid-19-crisis laat sporen na. Het einde van het virus is nog lang niet in zicht en dat weegt op het gemoed. Maar het is meer dan dat. Het land kreunt en zwoegt zich doorheen de crisis. Het kraakt en zucht onder zo veel besluiteloosheid en traagheid. Wat we verlangen is een nieuwe start. Een breuk met het verleden. We snakken naar een nieuwe tijd die swingt en bruist.

Het coronavirus heeft heel wat op losse schroeven gezet. Die tabula rasa biedt ook nieuwe kansen.

Het kan. Na die vorige slopende pandemie in 1920, kregen we de roaring twenties. les années folles. Het herstel na de Eerste Wereldoorlog luidde een periode van ongebreideld optimisme en economische vooruitgang in. Er ging een onweerstaanbare energie uit van mode, muziek, kunst, en een bruisend sociaal leven. Auto, telefoon, film: technologische innovaties veranderden het dagelijkse leven. Daar in die korte periode in de jaren 20 was er even hoop dat alles kon, dat alles anders zou worden.

Een nieuw begin, hoe kan je dat aanpakken als bedrijf? Misschien dacht u als bedrijfsleider dat de terugkeer simpelweg een logistieke operatie zou zijn. We doen het licht opnieuw aan, een dankwoordje en iedereen kan weer aan het werk. Maar u vergist zich. Een terugkeer naar business as usual zal voor veel mensen een grote teleurstelling worden. Ik schuw normaal grote woorden, maar misschien moet de toekomst opnieuw uitgevonden worden. Toegegeven, niet elk bedrijf kan een opwindende start-up zijn. En dat klinkt duur, jezelf heruitvinden, maar misschien hoeft het dat niet te zijn.

Een visie, daarmee begint het. Doorheen de overvloed aan meningen, data en fake news, moet u mensen een houvast bieden. U creëert een verhaal dat als kompas kan dienen in woelige tijden. Dat verhaal moet de basis bieden voor een nieuw begin, maar moet ook een brug slaan naar het verleden. Zo toont u dat uw nieuwe verhaal niet zomaar spielerei is, maar diepe wortels heeft.

Het Deense Carlsberg gebruikte een 100 jaar oude Latijnse inscriptie boven een verborgen bedrijfsdeur, ‘Semper Ardens’ (altijd brandend) om het bedrijf te herdefiniëren. Vele bekende bedrijven, van LEGO tot Vespa (Piaggio), slaagden erin zichzelf uit te vinden door zich te enten op hun ontstaansgeschiedenis. De nieuwe koers, gesteund door een nieuw begeesterend verhaal, moet innovatie inspireren, gedurfde ideeën aanvuren.

Omer

Laten we een voorbeeld dichter bij huis nemen: de West-Vlaamse brouwerij Omer Vander Ghinste. Bij de start van de brouwerij in 1892 bestond er nog niet zoiets als merknamen; om zijn bieren te promoten liet de stichter simpelweg het opschrift ‘Bieren Omer Vander Ghinste’ aanbrengen in brandglasramen aan de cafégevels. Zo’n brandramen zijn ontzettend duur om te vervangen. Wat doet een vooruitziende en zuinige Vlaamse ondernemersfamilie dan? Die besluit de eerstgeboren zoon eveneens Omer te noemen zodat de ramen niet moeten vervangen worden als de volgende generatie overneemt.

Een nieuw verhaal inspireert innovatie, en innovatie geeft op zijn beurt een nieuw elan aan de visie en identiteit van het bedrijf.

Slim! Een traditie was letterlijk geboren. Vijf generaties Omers zullen zo de brouwerij leiden. In die bruisende jaren 20 van de vorige eeuw richt de brouwerij zich op ‘gouden’ pils, of Bock-’or’. Bijna honderd jaar later, in 2008, vindt de brouwerij zichzelf opnieuw uit door terug te keren naar het verleden. Ze breekt met de pilstraditie en brouwt een ongewoon bier van hoge gisting en noemt het Omer, verwijzend naar de stichter. Na het ongeziene succes van dit nieuwe bier verandert de naam van de brouwerij in 2014 opnieuw in de naam van de stichter, om de identiteit en tradities in de verf te zetten. Een nieuw verhaal inspireert innovatie, en innovatie geeft op zijn beurt een nieuw elan aan de visie en identiteit van het bedrijf.