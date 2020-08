Mijn portefeuille snel de vuilbak in...

Overal digitaal en mobiel betalen, weg met cash, facturen, betaaltickets, en onze identiteitskaart: het is het moment. Dan heeft corona misschien toch iets goeds gebracht.

Wie mij goed kent, weet dat ik op modevlak één kolossale achilleshiel heb. Ik draag al jaren dezelfde tot op de draad versleten surfers wallet, inclusief velcrosluiting. Tot groot jolijt van mijn vrienden, die het hilarisch vinden als ik hem bovenhaal. Om de modeblunder nog pijnlijker te maken: Luc Van Mol, de grote baas van ZEB, wees me erop dat het om een vrouwenmodel gaat.

Ik heb al meerdere malen gelonkt naar prachtige exemplaren uit kalfsleer, maar telkens weer grijp ik naar mijn vertrouwde nylon met het geruststellende velcroscheurgeluid. Corona heeft mijn moeilijke zoektocht naar een nieuwe portefeuille misschien overbodig gemaakt. Mogelijk is mijn velcromodel wel mijn allerlaatste. Dat hoop ik toch.

Corona rasa Het coronavirus heeft heel wat op losse schroeven gezet. Die tabula rasa biedt ook nieuwe kansen. Welke, vroegen we onze opiniemakers.

Waarom zou ik nog een portemonnee nodig hebben? Die zit nu nog vol met briefjes en muntjes, maar het is hoog tijd dat we daar komaf mee maken. Hoe absurd dat we nog altijd die papieren troep en metalen rommel meesleuren, terwijl digitaal en mobiel betalen de norm zou moeten zijn. Helaas is het dat nog niet. Bij de lokale bakker, in ons kleine dorp, kan je nog altijd niet met een bankkaart betalen. Er staat wel zo’n plexiglazen schermpje wegens corona, maar als ik mijn pistoletjes afreken, moet ik de bakkersvrouw een briefje geven, en krijg ik er ‘klutters’ voor terug. Jammer genoeg draagt ze geen handschoenen, dus gaat het breughelbrood voor de volgende klant mee in de keten van besmetting.

We zouden het moeten verbieden nog met cash geld om te gaan.

We zouden het moeten verbieden nog met cash geld om te gaan. Daar zouden ook de mensen van Argenta blij mee zijn, want hun oude geldautomaten zijn gewillige doelwitten van plofkraken. Maar laat ons dan direct een stap verder gaan. Waarom hebben we die domme plastic bankkaarten nog nodig? Die nemen ook heel wat plaats in onze portefeuille in en ze zijn niet goed voor het milieu. We kunnen perfect via onze smartphone betalen, zowel debet als credit.

Als je ziet hoe de bankingapps van KBC en Belfius evolueren, kan je in die toepassingen ook alle andere rommel van mijn portefeuille combineren. Ik verzamel in mijn velcrogeval meestal een enorme hoeveelheid bonnetjes, briefjes en rekeningetjes. Als ik ze eindelijk nodig heb, vind ik die toch niet meer of blijkt de inkt volledig weg.

Het zou zo gemakkelijk zijn als ik in elke winkel kon aanloggen met mijn smartphone. Dan kan ik op mijn account niet alleen alle acties, spaarpunten en loyauteitsvoordelen meepikken, maar heb ik ook alle facturen en bonnekes digitaal en kan ik ze gewoon opzoeken als ik iets moet terugbrengen of omruilen. Sommige winkels hebben dat systeem al, maar het zou standaard moeten worden.

Dan blijft niet zo heel veel over in mijn portefeuille. Ik zie in de winkel nog wel eens zo'n bomma een portemonnee opentrekken met een paar vergeelde foto’s van de kleinkinderen achter het plastic flapje, maar die zijn geen partij voor de superscherpe foto’s van een camera van 10 megapixel.

Het enige dat overblijft, is de identiteitskaart. Maar heel eerlijk, Itsme is veel beter.

Het enige dat overblijft, is de identiteitskaart. Maar heel eerlijk, Itsme is veel beter. Met een simpele scan van mijn vingertop zou ik perfect kunnen bewijzen wie ik ben. Ik hoop dat ik Itsme snel overal kan gebruiken, in plaats van mijn eID nog ergens in te steken of te tonen.

Weg dus met mijn surfers wallet. Hoe sneller, hoe beter. Dan heeft corona toch iets goeds opgeleverd. Dan hoef ik niet meer te worstelen om 'portefeuille' correct te spellen. En dan zal Luc Van Mol content zijn.