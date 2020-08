Het tikitakavoetbal dat Barcelona in zijn gloriedagen speelde, is nu het ideaalbeeld om een bedrijf te leiden.

In 2011 mocht ik in Camp Nou live genieten hoe Barcelona Atlético Madrid met 5-0 inpakte en ik dacht: dit niveau van voetbal ga je nooit meer zien. Fenomenale snelheid van uitvoering, zowat alles in één baltoets, heel veel beweging en ruimte, overzicht, fysieke fitheid, enorm spelplezier, drang naar voren, rust en focus, dodelijke efficiëntie bij het scoren. Het heet tikitakavoetbal en het is mijn ideaalbeeld voor het runnen van bedrijven, maar verdomd lastig om op de mat te krijgen. Covid-19 heeft geholpen om zware en vaak nutteloze obstakels gemakkelijker aan te pakken. Drie tips voor tikitakamanagement.

Corona rasa Het coronavirus heeft heel wat op losse schroeven gezet. Die tabula rasa biedt ook nieuwe kansen. Welke, vroegen we onze opiniemakers.

Reduceer ‘dode tijd’. Als een project van start tot finish 100 dagen in beslag neemt, heeft het vaak 20 dagen ‘actieve tijd’ en 80 dagen ‘dode tijd’. Actieve tijd gaat over de essentiële inhoud, de interacties en discussies, de analyses of berekeningen. Daarnaast bestaat er nutteloze wachttijd, omdat de volgende vergadering niet morgen, maar pas over twee weken plaatsvindt, want er zijn te veel deelnemers met overvolle agenda’s, of manager X wil 'nog even checken met de baas’.

Managers met gevulde agenda’s zijn slecht bezig, ze putten zichzelf en anderen vaak uit, hebben geen tijd om iets tussendoor te doen - je moet een afspraak maken. Software maakt het erger. We gijzelen elkaars agenda met allerlei meetings op ‘vrije momenten’, aan te vragen met een klik via Outlook. Om een project radicaal te versnellen, moeten we niet de 20 dagen herleiden tot 19 - dat is inboeten op kwaliteit - maar de 80 terugschroeven naar 30 of 5. Leiders moeten snelheid bevorderen door 'dode tijd' te elimineren. Ruimte, rust en ambitie inbouwen, gemakzuchtige of routinematige wachttijd eruit gooien. Covid-19 heeft ons veel nutteloze tijd - reizen, files, lege routines - doen weggommen. Less is more.

Domino's

Denk ‘laatste domino’. Op mijn bureaublad staan 5 domino’s rechtop op een rij. Als ik de eerste omver duw, hoort het hele rijtje om te vallen. Als de vijfde iets te ver staat en overeind blijft, is de score niet 4 op 5 maar 0 op 5. De eerste domino is die van de duidelijkheid: is de strategische kompasnaald helder, staan de objectieven scherp, was ons onderling gesprek zonneklaar? Als die domino niet goed staat, stop dan meteen. Zonder duidelijkheid loopt vroeg of laat alles verkeerd. De laatste domino is die van de implementatie, die van het doelpunt.

De grootste muren in organisaties zijn niet van steen, maar zijn ego’s en divisiegrenzen.

‘Bijna’ telt niet. Een bal op de paal is niet binnen. Alleen door te scoren win je een wedstrijd. Het is de wereld door de ogen van de consument, van de arbeider op de vloer - daar waar alles gebeurt. Alle domino’s daartussen zijn nodig om van 1 tot 5 te geraken. Het zijn de processen, procedures, overleg, managementniveaus, instructies. Managers zijn vaak specialist in het plaatsen van die domino’s, terwijl de echte vraag is: hoe geraken we met minder energieverlies van 1 tot 5? Implementatie telt, de rest is managementpraat. De grootste muren in organisaties zijn niet van steen, maar zijn ego’s en divisiegrenzen. Complexiteit is de grootste vijand van een rendabele groei. Hoeveel dominorijtjes kan ons bedrijf aan? De kracht van een organisatie meet je niet af aan het aantal projecten, maar aan de kwaliteit van de laatste domino bij elk van hen. Dankzij Covid-19 hebben we tussenlagen en stafdiensten geschrapt.

Werk aan fysieke paraatheid. Als we allemaal fitter zouden zijn, dan slapen en denken we beter, krijgt stress minder kans, daalt de vermoeidheid en verhogen de prestaties. Geen idee of fysieke paraatheid een valabel afweermiddel is tegen het virus, maar ze verhoogt absoluut de sfeer en de prestaties in bedrijven. Wie niet weet hoe hij werknemers fysiek paraat kan krijgen of teamspirit kan bevorderen, belt het best Golazo. Daar weten ze er raad mee. Overigens politici, de beste manier om de verzorgingsstaat te betalen, is niet door groeinormen te berekenen, maar door een massale fitheid te bevorderen bij de bevolking. De beste en goedkoopste gezondheidszorg is zieken vermijden. De beste begrotingsmaatregel is een activeringsprogramma waardoor iedereen 10% minder weegt.

Managementscholen, introduceer het vak tikitaka. Het probleem in bedrijf en maatschappij is een overdaad aan management en een tekort aan ondernemerschap en gedreven leiderschap. Bedrijfsleiders en politici, zou het lukken om ambitie, rust, ruimte, overzicht, fysieke paraatheid, snelheid en implementatie te laten primeren? Zet 5 domino’s op je bureau, koop een truitje van FC Barcelona, een paar loopschoenen en schrap het woord ‘management’.