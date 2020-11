15.000 opnames minder in ziekenhuizen tijdens lockdown

Het aantal ziekenhuisopnames is tijdens de lockdown dit voorjaar bijna gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit een analyse van ziekenhuisgegevens door het InterMutualistisch Agentschap, de overlegclub van de ziekenfondsen.

De ziekenfondsen bekeken wat de impact was van de beslissing in maart om alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen voor onbepaalde duur op te schorten. De ziekenhuizen deden dat om de overrompeling door covidpatiƫnten de baas te kunnen.

Het aantal opnames daalde bij de afkondiging van de lockdown - in de week van 16 maart - tot ongeveer 20.000 per week, vergeleken met ongeveer 35.000 per week in 2019. Op de materniteit was de daling veel kleiner.

Vanaf 4 mei was een geleidelijke heropstart van de normale ziekenhuisactiviteiten weer mogelijk. Dat is ook vast te stellen in de stijgende aantallen tijdens die week en de weken daarna. Toch ligt het aantal opnames in de acht weken na de herstart in mei 23 procent lager dan in 2019. Tijdens de grote vakantie was het verschil 9 procent, bij het begin van het schooljaar 10 procent.