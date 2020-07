200.000 Catalanen in lockdown geplaatst

Het gaat om een zone rond de stad Lerida, zo'n 150 kilometer ten westen van Barcelona, waar de voorbije dagen het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus opnieuw fors de hoogte in ging.

In de Spaanse autonome regio Catalonië wordt een 200.000-tal mensen opnieuw in lockdown geplaatst om een nieuwe piek van de corona-epidemie in te dammen. Dat heeft de regionale president Quim Torra zaterdag bekendgemaakt.