430 eventbedrijven staan klaar voor bouw vaccinatiecentra

Steden en gemeenten kijken naar bedrijven uit de evenementensector om zo snel mogelijk vaccinatiecentra uit de grond te stampen.

Vlaamse gemeenten zoeken volop naar 120 locaties waar 7 op 7 gevaccineerd kan worden. Gent turnt Flanders Expo om tot vaccinatiecentrum, Antwerpen kiest voor Park Spoor Oost, waar al een testdorp is. Mechelen liet het oog vallen op de 'logische keuze', de Nekkerhal. Kortrijkzanen kunnen terecht in Kortrijk Expo en Oostende zet binnenkort spuitjes in het Kursaal.

Het Brussels Gewest bouwt de Heizel om tot een centrum waar zelfs 'wat fun beleefd mag worden'. 'Mensen moeten zin krijgen binnen te komen, geen angst', stelt Emin Luca, die voor Brussels Expo de logistiek verzorgt.

Na de locatiekeuze breken lokale besturen zich het hoofd over de logistiek. De Vlaamse overheid gaf na lokaal gemor al versneld richtlijnen vrij hoe zo'n centrum eruit moet zien. Er moeten 'vaccinatielijnen' komen, wachtruimtes, toegang voor rolstoelgebruikers, voldoende parking, en nog zo veel meer. Om dat alles de baas te kunnen, komt er een helpende hand uit de evenementensector. De bedrijven uit die sector zijn bij de grootste slachtoffers van de pandemie, maar net hun expertise komt nu goed van pas.

Enquête

Uit een enquête van de Event Confederation blijkt dat 430 bedrijven bereid zijn om op een of andere manier mee te werken aan de vaccinatiecampagne. 'Zij gaven aan dat ze ofwel de volledige organisatie voor hun rekening kunnen nemen, ofwel een deel zoals het leveren van personeel, locaties, infrastructuur of de nodige IT-hulp', zegt woordvoerder Bruno Schaubroeck. Het is de bedoeling dat die bedrijven de komende twee dagen gekoppeld worden aan steden en gemeenten die daarnaar vragen. 'Sommigen steden hebben daar nood aan, andere helemaal niet.'

In tal van steden activeerde het bestuur al bestaande partners. Op Park Spoor Oost in Antwerpen begonnen het eventbureau Golazo, bekend van de Ten Miles, dinsdag al met de bouw van een vaccinatiedorp. 'De vraag hier is: hoe krijg je de stroom aan publiek in een flow waarmee je 7.000 mensen per dag kan vaccineren', zet Greg Broekmans, verantwoordelijke bij Golazo. 'De organisatie daarachter en de leveranciers verschillen niet heel erg van het testdorp of de sportevents: je hebt tenten, sanitair, ICT, enzovoort nodig.' Golazo verwacht tien à vijftien partners in te schakelen rond het vaccinatiedorp.

Ondernemerschap

Kortrijk gaat samenwerken met Kortrijk Expo. 'We willen twee vliegen in een klap slaan', zegt Philippe De Coene (sp.a), schepen in Kortrijk. 'Als we deals kunnen maken met de zwaar getroffen lokale evenementensector zullen we dat zeker doen.'

In Mechelen viel het oog op Easyfairs, waar al langer een samenwerking mee bestaat. 'Dinsdagochtend zijn we begonnen met de opbouw', zegt waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). 'Het gaat snel. Eind deze week is het af. Er worden lokale spelers betrokken, niet alleen voor de opbouw, ook voor de personeelsbezetting.'

Ook Gent wil lokale partners betrekken. 'We willen zowel samenwerking met de partners van Flanders Expo als lokale spelers', zegt schepen Rudy Coddens (sp.a). 'Daar zijn we volop mee bezig.'

Niet alleen de evenementensector staat te popelen. 'Overal voel je het ondernemerschap borrelen', zegt De Coene. 'Nog net kreeg ik een bericht van iemand die wil meehelpen bij het vaccineren. Anderen bieden tafels aan. Dit is een concreet verhaal dat tot iets leidt. En dat werkt enorm mobiliserend.'