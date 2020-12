5 januari startschot voor massale vaccinatieoperatie

Ons land is klaar om vanaf 5 januari te beginnen met de vaccinatie tegen het coronavirus. Minstens 7 miljoen Belgen overtuigen zich te laten inenten wordt een huzarenstukje.

Ons land is klaar om meteen na een goedkeuring door de gezondheidsautoriteiten met de vaccinatie tegen het coronavirus te starten. ‘De planning is vanaf 5 januari te beginnen’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) woensdag.

Dat is een dag later dan Nederland en een stuk later dan het Verenigd Koninkrijk, dat volgende week al met de vaccinatie begint. Net als de VS sloten de Britten al in de zomer een deal met Pfizer/BioNTech. De Europese Unie, die in naam van de lidstaten onderhandelt, sloot een eerste definitieve deal pas in november.

Omdat we aan het begin staan van een mondiale vaccinatieoperatie - Pfizer kan dit jaar 25 miljoen vaccins afleveren en in 2021 1,3 miljard - moeten landen initieel mondjesmaat inenten. België heeft voor 2021 recht op 5 miljoen dosissen, maar het is onduidelijk met welke timing en in welk tempo die geleverd worden.

Jongeren komen pas in of na de grote vakantie aan de beurt. Pierre Van Damme vaccinoloog UAntwerpen

Het verklaart mee waarom prioritair bepaald wordt wie eerst ingeënt wordt. Vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen), een lid van de taskforce die de vaccinatiecampagne voorbereidt, denkt dat het mogelijk moet zijn in de eerste maand de ruim 220.000 inwoners en personeelsleden van rusthuizen in te enten. Daarna zijn het ziekenhuispersoneel, eerstelijnszorgwerkers zoals huisartsen, 65-plussers en mensen boven 45 jaar met chronische aandoeningen aan de beurt.

Wanneer u en ik aan de beurt komen, is moeilijk te zeggen. ‘Alles hangt af van de hoeveelheid beschikbare vaccins en hoe snel die kunnen komen. Daar kan je nu amper iets over zeggen, omdat de meeste bestelde vaccins nog in de studiefase zitten’, zegt viroloog Marc Van Ranst, die in 2009 een vaccincampagne voor de Mexicaanse griep leidde.

Volgens een ruwe schatting van Van Damme zijn we snel tot in september zoet om iedereen gevaccineerd te krijgen. Bij gezonde mensen gaat het van oud naar jong, waarbij jongeren ‘pas in of zelfs na de grote vakantie aan de beurt komen’.

Complexe choreografie

‘Logistiek zal dat allemaal wel lukken, ook omdat België veel vaccinproductiesites telt’, zegt Van Ranst. ‘Maar het wordt een complexe choreografie met tal van componenten. We hebben bijvoorbeeld een IT-systeem nodig om iedereen te registreren en we moeten afspraken maken over de verloning van de huisartsen die vaccineren. Uit 2009 herinner ik me Babylonische discussies daarover.’

De grote opdracht wordt de bevolking te overtuigen. De vaccinatie is gratis, maar niet verplicht. Om een effect van groepsimmuniteit te bereiken moet minstens 70 en liefst 80 procent van de bevolking (bijna 7 miljoen Belgen) vrijwillig naar een vaccinatiecentrum. Uit bevragingen blijkt dat zelfs huisartsen argwanend staan tegenover vaccinatie.