Aalsterse maker van beademingstoestellen wordt overrompeld

Medec, een fabrikant van beademingstechnologie uit Aalst, wordt overspoeld door bestellingen uit de hele wereld. ‘We merken dat de ziekenhuizen in snelheid gepakt zijn.’

Medec maakt toestellen die normaal gebruikt worden voor anesthesie in operatiekwartieren. Die zijn iets complexer dan de beademingstoestellen die op de intensieve zorgen gebruikt worden, omdat ze de patiënt ook een verdovend gas toedienen. De toestellen kunnen evenwel perfect worden ingeschakeld als op de intensieve zorgen een tekort is aan gewone toestellen.

Omdat er overal ter wereld gevreesd wordt voor een tekort aan beademingsapparatuur, wordt ook Medec overspoeld met bestellingen uit de hele wereld. Dat zegt CEO Kristof Braem aan De Tijd.

‘De laatste dagen zien we de vraag exploderen. Er zijn overal tekorten omdat veel ziekenhuizen in snelheid gepakt worden. Artsen zien jonge mensen binnenkomen met een licht gedaalde zuurstofsaturatie (de opnamegraad van zuurstof in het bloed, red.) die vier uur later al moeten worden geïntubeerd. De snelheid waarmee de ziekte toeslaat, verbaast iedereen.’

Medec is zijn productie van de toestellen aan het opvoeren, waardoor het 10 à 15 ventilatoren per week kan leveren. Het bedrijf heeft er ook al een dertigtal klaarstaan. Hoe beslist het wie een levering krijgt en wie niet? ‘We proberen selectief te zijn afhankelijk van hoe dringend de vraag is’, zegt Braem. ‘Klanten die niet met een dringende nood zitten, schuiven we naar achteren. En ze begrijpen dat ook.’

Exportverbod

Medec is in ons land de enige die dergelijke apparatuur levert. De grote vraag heeft ook te maken met het feit dat veel fabrikanten in andere landen door de lokale overheid een exportverbod opgelegd kregen.

Het bedrijf bekijkt intussen of het geen eenvoudigere versie van zijn product kan maken dat geschikt is voor intensieve zorgen en waarvan de productie sneller kan worden opgeschaald. Medec haalt componenten uit de hele wereld en assembleert de toestellen in Aalst. ‘Tot nu toe zijn alle componenten nog beschikbaar, maar er is wel een vrees dat dat kan veranderen’, zegt Braem.