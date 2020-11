Aan-en-uitknop moet coronavirus klein houden

Vergeet de barometer met zijn fases aan coronamaatregelen. In de plaats komt er een schakelaar: als de cijfers boven een bepaald niveau stijgen, komt er een volledige set van strenge maatregelen.

De belangrijkste ministers van de federale en deelstaatregeringen buigen zich vrijdag in een vergadering van het Overlegcomité over de coronamaatregelen. Met minder besmettingen, minder ziekenhuisopnames en minder doden gaan de cijfers de goede kant op. Maar met gemiddeld meer dan 3.600 vastgestelde besmettingen per dag liggen ze te hoog om aan verregaande versoepelingen te denken.

De federale en regionale topministers zetten zich onder meer aan een evaluatie van de sluiting van de niet-essentiële winkels. De kans bestaat dat die binnenkort weer open mogen. Veel meer moet niet worden verwacht, maakte premier Alexander De Croo (Open VLD) zondag duidelijk in 'De zevende dag'. 'In de kerstperiode zullen we een derde golf kraken of maken. Ik wil die kraken.'

'Cijfers zes à acht keer te hoog'

Voor ze forse versoepelingen doorvoert, wil de overheid het aantal besmettingen drastisch terugdringen. Op welk cijfer wordt gemikt, zoekt coronacommissaris Pedro Facon uit samen met enkele experts. Viroloog Marc Van Ranst vindt dat we pas vanaf maximaal 50 besmettingen per dag over een veilige haven spreken. Andere virologen noemen dat irrealistisch laag.

Een bron in de federale regering stelt dat de huidige cijfers zes à acht keer te hoog liggen om te kunnen terugkeren naar een ietwat normale situatie. Dat betekent dat op maximaal 400 à 600 besmettingen per dag wordt gemikt. Als het aantal besmettingen in het huidige tempo afneemt, halen we dat niveau ten vroegste na de kerstvakantie.

Exit coronabarometer

We moeten niet meer komen met drie of vier fases, want het is zeer binair. Er is de fase van het bedwingen en die van het beheersen. Alexander De Croo (Open VLD) Premier

Om de coronamaatregelen te versoepelen, of te verstrengen als het virus aan kracht wint, zal de coronabarometer geen rol spelen. De barometer, die experten uitwerkten op vraag van de toenmalige regering-Wilmès, voorzag in meerdere fases. Als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames een drempelwaarde overschrijdt, worden de regels automatische versoepeld of verscherpt.

'We moeten niet meer komen met drie of vier fases, want het is zeer binair', zegt De Croo. 'Er is de fase van het bedwingen, waarin je de cijfers naar beneden probeert te krijgen - zoals nu. De tweede fase is die van het beheersen, waarin de cijfers laag genoeg zijn en we ervoor moeten zorgen dat ze laag genoeg blijven.'

Intelligente lockdown

De overheid wil in de beheersingsfase niet dezelfde fouten als afgelopen zomer maken. Zolang met behulp van vaccins geen groepsimmuniteit wordt bereikt - waarop het minstens zes à negen maanden wachten is - blijft het aantal contacten dat we mogen hebben beperkt. 'Enkel als het aantal besmettingen laag ligt, kunnen coronatests en de coronaopsporing efficiënt worden ingezet', klinkt het bij de federale regering.