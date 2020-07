Aantal coronagevallen wereldwijd meer dan verdubbeld in zes weken

Argentinië heeft de testcapaciteit in het land opgevoerd omdat het aantal coronabesmettingen de voorbije weken fors gestegen is.

Het coronavirus is verre van uitgeraasd. In zes weken is het aantal patiënten wereldwijd meer dan verdubbeld. 'Maar de crisis valt onder controle te krijgen', stelt de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het coronavirus blijft met een rotvaart door de wereld razen. Dat bewijzen cijfers die de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) vrijdagavond bekendmaakte. 'De afgelopen 24 uur zijn wereldwijd 228.112 besmettingen vastgesteld', meldde het gezondheidsorgaan van de Verenigde Naties. Dat is een record.

De grootste stijgingen vielen te noteren in de Verenigde Staten, Brazilië, India en Zuid-Afrika, verduidelijkte de WGO. De eerste twee landen vormen nu al weken de frontlinie van de pandemie.

Geen wanhoop

In India is het virus de laatste dagen aan een opmars bezig. Afgelopen week belandde het in de ranglijst van landen met de meeste besmettingen op plek 3. Zuid-Afrika noteert op plaats 13 maar afgaande op de hellingsgraad van de besmettingscurve lijkt het slechts een kwestie van dagen voor het in de top 10 opduikt.

Wereldwijd zijn nu al 12,3 miljoen besmettingen geregistreerd. 'De afgelopen zes weken is het aantal coronapatiënten wereldwijd meer dan verdubbeld', stelde Tedros Adhanom Ghebreyesus, de topman van het VN-orgaan, vrijdag vast. Bijna 556.000 mensen overleden aan de longziekte.

Toch is er volgens Tedros Adhanom Ghebreyesus nog geen reden tot wanhoop. 'Het blijft mogelijk de pandemie onder controle te krijgen', maakte hij zich sterk.

Snel handelen

'Verschillende landen in de wereld hebben de afgelopen maanden bewezen dat zelfs een zeer intense epidemie weer onder controle te brengen valt.' Hij verwees naar Spanje, Italië en Zuid-Korea. 'Maar dan dringt agressieve actie, gecombineerd met nationale eenheid en wereldwijde solidariteit, zich wel op', waarschuwde de WGO-topman.

