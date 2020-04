'Aantal covidpatiënten op intensieve zorgen moet onder 450'

De Belgische coronabestrijder Steven Van Gucht stelt dat het aantal patiënten op intensieve zorgen minstens moet halveren voor sprake kan zijn van een herstart van onze economie.

Er zijn zondag 127 mensen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Het is van de start van de epidemie, half maart, geleden dat nog zo weinig mensen in één dag zijn opgenomen. De statistieken tonen wel dat de voorbije weken sprake was van een zondagseffect door onderrapportering. Daarom hoort er wat voorbehoud bij de cijfers.

Losse schroeven

Ondanks de verdere daling van het aantal opnames daalt de druk op de ziekenhuizen niet in een rotvaart. Doordat gisteren iets minder mensen ontslagen zijn uit het ziekenhuis, liggen zelfs weer iets meer mensen in het ziekenhuis (3.968) en op intensieve zorgen (903). Vanuit de regering en de virologen kwam afgelopen weekend de boodschap dat de planning voor de versoepeling van de coronamaatregelen op losse schroeven komt te staan als de cijfers niet sneller dalen. Afgelopen week bleef het aantal dagelijkse opnames rond 200 schommelen.

Een pluspunt was gisteren het lage aantal positieve coronatests: 533, het minste in weken, op zo'n 6.000 tests. Dat laatste is relevant omdat het aantal tests een invloed heeft op het aantal positieve gevallen. Gisteren testte minder dan 10 procent van de mensen positief. Die verhouding was de afgelopen week nog geregeld 20 procent, terwijl ze op de piek van de epidemie rond 10 april boven 30 procent lag.

Een minpunt voor een eventuele versoepeling is de situatie in de ziekenhuizen en vooral op intensieve zorgen. Steven Van Gucht laat verstaan dat het aantal patiënten op intensieve zorgen, nu 900, minstens nog moet halveren.

Realtime data

Het probleem is dat er geen realtime data zijn over wie de nieuwe patiënten zijn. Het is een groot verschil of de nieuwe opnames mensen zijn uit de actieve samenleving of bejaarden uit de rusthuizen. Van Gucht stelde dat de leeftijd van de patiënten in de ziekenhuizen geleidelijk stijgt, wat laat vermoeden dat uitbraken in de rusthuizen mogelijk de hoofdreden zijn voor de opnames. Dat zou betekenen dat de epidemie in de buitenwereld uitgewoed is en dat een gedeeltelijke herstart van het leven mogelijk is.

Karine Moykens, de crisismanager van de Vlaamse overheid voor de rusthuizen, zegt aan De Tijd dat de situatie in de rusthuizen eerder een dalende trend vertoont. De overheidsdienst Sciensano monitort de patiënteninfo via enquêtes die hij elke donderdag updatet. Hij heeft zicht op 60 à 65 procent van de ex- en huidige patiënten. Het plaatje is niet volledig omdat het om vrijwillige enquêtes gaat. Uit de recentste update bleek dat ongeveer 30 procent van de patiënten uit de rusthuizen kwam. Sciensano splitst sinds twee weken ook het aantal positieve tests op. 36 procent van de positieve tests kwam sindsdien uit de rusthuizen. 'Het is dus niet zo dat we er bijna zijn omdat het virus nu geconcentreerd zit in de ziekenhuizen', luidt het bij Sciensano.

